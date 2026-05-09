Cote d'Ivoire: Vérification de l'information en Côte d'Ivoire - Ivoire Check obtient la certification JTI

Ivoire Check a obtenu la certification Journalism Trust Initiative (Jti). L'équipe recevra officiellement cette certification le samedi 9 mai 2026 à Grand-Bassam, lors de l'Assemblée générale ordinaire élective (Agoe) du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Repprelci), entité juridique d'Ivoire Check.

« La certification d'Ivoire Check montre qu'il est possible de renforcer la confiance dans l'information en s'appuyant sur des engagements concrets de transparence et de responsabilité éditoriale. Cette démarche envoie un signal fort pour le paysage médiatique ivoirien et pour tous les médias engagés dans la production d'une information fiable », a déclaré Benjamin Sabbah, directeur de Journalism Trust Initiative.

Au nom du Repprelci, Mamadou Traoré, vice-président du réseau, a indiqué que cette reconnaissance internationale démontre que les médias africains peuvent pleinement s'aligner sur les standards les plus exigeants en matière de crédibilité et de gouvernance éditoriale. Selon lui, elle renforce également l'ambition de faire d'Ivoire Check une référence régionale en matière de confiance informationnelle et de promotion d'un espace numérique plus responsable.

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Poursuivant son propos, il a soutenu qu'elle vient consacrer un engagement collectif en faveur d'un journalisme fondé sur la rigueur, la transparence, l'éthique et la vérification des faits, dans un contexte mondial marqué par la désinformation et la prolifération de contenus manipulés.

Spécialisé dans la vérification des faits, Ivoire Check est déjà engagé dans la lutte contre la désinformation. À travers l'obtention de la certification Jti, ce média renforce la transparence et la formalisation de ses pratiques.

« Notre principal défi a été la formalisation de pratiques déjà en place, mais peu documentées. Nous avons adopté une charte éditoriale, un code d'éthique, clarifié les rôles au sein de l'équipe et renforcé la rigueur dans le traitement de l'information », a-t-il expliqué.

La Jti a été développée en 2019 comme une norme internationale de type ISO par 130 experts issus des médias, d'organismes de régulation des médias, d'associations de médias et de plateformes numériques. Ces experts ont défini les critères de transparence, de garanties d'indépendance et d'éthique nécessaires à une norme industrielle applicable à tous les types de sources d'information.

Le processus de certification Jti comporte trois étapes : premièrement, la présentation de la norme via la plateforme Jti ; deuxièmement, l'auto-évaluation par les médias ; enfin, en option, l'audit de certification. Plus de 2 450 médias dans 131 pays utilisent la Jti.