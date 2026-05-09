Cote d'Ivoire: Football féminin/Juventus de Yopougon - Les ambitions de Diakité Mariam

La Juventus de Yopougon, club créé en 1986 par Gossé Émile et qui a dominé le football féminin ivoirien pendant plusieurs décennies, a une nouvelle patronne. Depuis le 14 avril 2026, Diakité Mariam est la nouvelle présidente de ce mythique club qui a formé plusieurs stars du football féminin en Côte d'Ivoire.

« J'ai choisi la Juventus de Yopougon parce que c'est ce club qui a insufflé du dynamisme au football féminin en Côte d'Ivoire. C'est un pionnier, c'est la tête de la locomotive et quand on a envie de changement, on va vers la tête », a déclaré Diakité Mariam qui débarque dans le football féminin pour faire rayonner cette discipline.

Elle vient avec toute une organisation constituée majoritairement de femmes d'affaires et d'anciennes joueuses. « Avant, lorsqu'on parlait de championnat, c'était d'abord la Juventus en premier et les autres après. Chose qui n'est plus d'actualité depuis quelques années », a-t-elle reconnu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La nouvelle présidente, bien connue du milieu footballistique, entend redonner à ce club sa notoriété d'antan. « On a eu des challengers ces dernières années, et pas des moindres : l'Atletico, l'Asec mimosas, l'Inter d'Abidjan... Ce fut la preuve, encore une fois, que les finances sont les premiers moyens pour gagner au football. Nous venons donc avec des partenaires afin de ramener la Juventus de Yopougon où elle était avant », a révélé la présidente.

Son comité exécutif et elle entendent mettre les moyens qu'il faut pour permettre aux joueuses de la Juventus de vivre de leur passion et permettre à cette formation de reprendre sa place de leader du football féminin.

« On demande aux filles d'être nos ambassadrices et nos porte-drapeaux », a-t-elle souhaité. Car c'est leur résultat sur le terrain qui donnera la force aux débats et attirera les sponsors.

Pour rappel, la Juventus de Yopougon se trouve actuellement à la 6e place avec 41 points. La tête du peloton est tenue par l'Asec mimosas avec 67 points, à une journée de la fin de la saison.