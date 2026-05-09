Cote d'Ivoire: Burida - Le professeur Hien Sié prend les commandes pour conduire la restructuration

Le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) ouvre une nouvelle page de son histoire avec l'installation officielle du professeur Hien Sié au poste de directeur général (Dg) par intérim. La cérémonie de passation de charges s'est tenue le jeudi 7 mai 2026, au siège provisoire de l'institution, situé à l'ex-Brigade culturelle d'Angré 7e Tranche, sous la supervision de l'inspecteur général de la Culture, Kouadio Kouamé Williams Jacob.

Ancien directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, le professeur Hien Sié succède à Serge Akpatou, qui assurait l'intérim depuis l'élection de Karim Ouattara à l'Assemblée nationale. Une situation devenue incompatible avec les fonctions de directeur général du Burida, comme l'a rappelé le président du Conseil de gestion et de restructuration (Coger), Tiburce Koffi.

Cette nomination intervient dans un contexte particulier marqué par un vaste processus de restructuration du Burida. Selon l'inspecteur général de la Culture, cette réforme vise à améliorer la gouvernance de l'institution, à renforcer la transparence dans la gestion et à rendre plus efficaces les mécanismes de protection des droits des créateurs ivoiriens.

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« Cette phase est décisive pour l'avenir du Burida », a souligné Kouadio Kouamé Williams Jacob. Il a salué l'expérience, la rigueur et la connaissance approfondie des politiques culturelles du nouveau Dg par intérim, estimant qu'il possède les qualités nécessaires pour conduire cette transition délicate.

Face aux défis qui l'attendent, le professeur Hien Sié aura pour mission de consolider les acquis, de restaurer la confiance des ayants droit et des partenaires, mais aussi de repositionner durablement le Burida comme une institution moderne, crédible et performante au service des artistes et des créateurs.

L'inspecteur général a également assuré le nouveau responsable du soutien de l'Inspection générale de la Culture ainsi que de la mobilisation des équipes techniques pour accompagner cette dynamique de réforme.

Un hommage appuyé a par ailleurs été rendu à Serge Akpatou pour avoir assuré avec professionnalisme la continuité du service durant cette période transitoire. Kouadio Kouamé Williams Jacob l'a encouragé à poursuivre son engagement aux côtés du nouveau Dg dans un esprit de collaboration et d'intérêt général.

Enfin, l'inspecteur général a invité les membres du Coger, dirigé par l'écrivain Tiburce Koffi, à accompagner activement le professeur Hien Sié dans la conduite des réformes engagées afin de redonner au Burida toute sa crédibilité institutionnelle et de renforcer son rôle stratégique dans la défense des droits des artistes ivoiriens.