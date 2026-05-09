Cote d'Ivoire: Showbiz - Les fans d'Alpha Blondy renforcent leur organisation pour plus de solidarité

Les admirateurs de la légende du reggae africain Alpha Blondy veulent franchir un nouveau cap dans leur structuration. Réunis au sein de l'Amicale des fans d'Alpha Blondy (Afab), ils entendent désormais donner une dimension plus solidaire et plus organisée à leur mouvement.

Créée depuis plusieurs années, l'Afab a progressivement réussi à fédérer de nombreux passionnés de la musique de l'artiste ivoirien. Au fil du temps, cette amicale s'est imposée comme un véritable cadre de rencontres, d'échanges et de mobilisation autour de l'univers musical et des valeurs prônées par la star du reggae. Une dynamique qui a d'ailleurs reçu l'approbation de l'artiste lui-même.

Dans cette volonté de renforcement organisationnel, l'Afab organisera, ce samedi 9 mai à partir de 9 heures, une cérémonie officielle de remise de cartes de membres à son siège situé à Treichville, avenue 22 rue 22. Cette initiative vise à mieux structurer l'association et à consolider les liens entre ses adhérents.

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Selon Meïté Mohamed, plus connu sous le sobriquet de « Blondy de Sifié », président du conseil d'administration de l'Afab, cette nouvelle étape permettra à l'organisation d'entreprendre davantage d'actions sociales au profit de ses membres. Grâce aux cotisations mensuelles, l'association prévoit notamment d'apporter des aides et des soutiens aux adhérents confrontés à des difficultés.

« L'entraide, la solidarité et le partage », slogan de l'amicale, traduit ainsi l'esprit que les responsables souhaitent insuffler à cette organisation qui dépasse aujourd'hui le simple cadre du fan-club musical.

Depuis sa création, l'Afab s'est illustrée à travers plusieurs initiatives en faveur d'Alpha Blondy. L'association a notamment pris part au Masa 2014 ainsi qu'à la tournée de la réconciliation nationale organisée dans sept villes de Côte d'Ivoire. Elle a également mené des actions sociales, notamment des dons en vivres et en non-vivres à la mosquée d'Abobo-Anador lors de l'installation de sa première base.

Considérée aujourd'hui comme l'un des fan-clubs les mieux structurés du pays, l'Afab rassemble des profils variés : avocats, médecins, cadres d'entreprise, étudiants et membres issus de différentes couches socioprofessionnelles, sans distinction de sexe, de race ou de religion.

La cérémonie de remise de cartes prendra fin par une conférence consacrée à la carrière et à l'impact artistique d'Alpha Blondy.