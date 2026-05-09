Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 mai 2026

revue de presse

Afrique du Sud : La Cour suprême relance la procédure de destitution contre le président

Vendredi, la Cour suprême sud-africaine a annulé un vote du Parlement qui avait mis fin à l’ouverture d’une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa dans le cadre d’un scandale de vol de 4 millions de dollars en espèces.

Ramaphosa est accusé d’avoir dissimulé à la police et aux autorités fiscales un cambriolage et un vol, survenus en 2020, portant sur d’importantes sommes en devises étrangères qui auraient été cachées dans des meubles de sa luxueuse ferme de Phala Phala, dans la province septentrionale du Limpopo.

Une commission indépendante a par la suite déclaré qu’il « aurait pu commettre » de graves violations et des fautes professionnelles. [Source Africanews]

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Sénégal : Seconde lecture de la réforme du Code électoral ce samedi

Le président Bassirou Diomaye Faye a demandé une seconde lecture de la loi portant modification du Code électoral, relançant ainsi le débat autour d’un texte jugé stratégique à l’approche des prochaines échéances politiques au Sénégal.

Après son examen en commissions techniques le vendredi 8 mai, l’Assemblée nationale est convoquée en séance plénière ce samedi 9 mai à partir de 11 heures pour procéder à l’étude et au vote du projet de loi.

Le texte, déjà adopté le 28 avril une première fois par 128 voix favorables, devra cette fois encore obtenir une majorité qualifiée des trois cinquièmes des députés pour être définitivement validé. [Source Apanews]

Côte d’Ivoire : Lancement du forum Diaspora For Growth 2026 pour booster l’investissement de la diaspora

La cérémonie officielle de lancement du forum international « Diaspora For Growth » (DFG) s’est tenue ce jeudi 7 mai 2026 au Noom Hôtel d’Abidjan-Plateau. Cet événement majeur, placé sous le signe de l’investissement structurant, vise à transformer l’apport financier de la diaspora en levier durable pour l’économie nationale.

Alors que les transferts de fonds de la diaspora ivoirienne (estimée à plus de 1,2 million de personnes) représentent déjà une part significative du PIB, l’État ivoirien passe à la vitesse supérieure. Le lancement du forum « Diaspora For Growth » marque la volonté du gouvernement de passer d’une économie de « soutien familial » à une économie de « projets productifs ». [Source Afrik.com]

Mali : Bamako exclut tout dialogue avec les groupes armés qualifiés de « terroristes »

Le gouvernement malien a affirmé qu’il refusait toute négociation avec les groupes armés qu’il qualifie de « terroristes », malgré une situation sécuritaire particulièrement tendue marquée par des attaques coordonnées de jihadistes et de rebelles dans le nord du pays.

Le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a déclaré jeudi que le gouvernement « n’envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes sans foi ni loi ». Cette prise de position intervient douze jours après des offensives majeures menées fin avril par des jihadistes du Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin et par des éléments de la rébellion touareg du Front de libération de l'Azawad. [Source Africa Radio]

Burundi: L'opposition suspend sa participation à l'élection présidentielle de 2027

La date de la présidentielle burundaise, fixée au 3 mai 2027, a été annoncée vendredi 8 mai 2026 par la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Dans un communiqué commun, les partis d'opposition CNL, Uprona, Codebu, DCP et Frodebu exigent l'organisation d'un dialogue national comme préalable à toute élection.

Pour les signataires, s’engager dans une présidentielle serait « prématuré et inopportun ». Leur crainte ? Une répétition du scénario des législatives de 2025, lors desquelles ils avaient dénoncé de nombreuses irrégularités pour, déplorent-ils aucune réforme n’ait été menée depuis. D’où leur demande : l’ouverture d’un dialogue politique national pour, disent-ils, « tirer les leçons du passé ». [Source RFI]

Jean-Jacques Ndala, héros malheureux de la finale de la CAN, désigné pour arbitrer celle de la Ligue des champions africaine

A quelques jours de la finale aller de la Ligue des champions africaine, entre Mamelodi Sundowns et les FAR Rabat, la nomination de l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala provoque un vif malaise au sein de la Confédération africaine de football.

C’est une polémique de plus, dont la Confédération africaine de football (CAF) se serait bien passée. A quelques jours de la finale aller de la Ligue des champions africaine, qui opposera, dimanche 17 mai, à Pretoria, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns aux Marocains des Forces armées royales (FAR) de Rabat, l’instance est sous le feu des critiques. En cause : la nomination du Congolais Jean-Jacques Ndala, 38 ans, pour arbitrer la rencontre en Afrique du Sud. [Source Le Monde Afrique]

Santé publique : Le Fonds mondial prévoit une nouvelle allocation de 50 millions d’euros

Le gestionnaire de portefeuille Afrique et Moyen-Orient des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, Lionel Caruana, a félicité le 8 mai à Brazzaville, le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, pour son plaidoyer dans la mobilisation des fonds de contrepartie avant d’annoncer la disponibilité d’une allocation de plus de 50 millions d’euros, soit environ 32 797 850 000 FCFA pour les trois prochaines années.

Le Fonds mondial octroie chaque trois ans une allocation au Congo pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Une allocation qui vient avec des exigences de co-financement servant à acheter des médicaments pour aider les patients dans la lutte contre ces trois pandémies. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Simulation grandeur nature contre la fièvre de Lassa : L’Afrique de l’Ouest teste sa coordination sanitaire à Cotonou

Du 4 au 8 mai, Cotonou a accueilli un exercice de simulation sans précédent consacré à la fièvre de Lassa, orchestré par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) en lien avec des partenaires régionaux. L’objectif est clair : tester sur le terrain la coordination des surveillances épidémiologiques et la capacité de réponse des pays d’Afrique de l’Ouest face à cette maladie hémorragique virale, endémique et trop souvent négligée.

L’exercice a réuni des agents de surveillance et techniciens de laboratoire venus du Bénin, du Mali, du Togo, du Ghana, du Nigéria, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Au programme : évaluation des systèmes de laboratoire, mesures de prévention des infections, communication des risques, engagement communautaire et coordination sanitaire transfrontalière. Piloté par le Dr Kerton Victory, conseiller régional des CDC pour le développement des effectifs en Afrique de l’Ouest, ce test grandeur nature visait à identifier les failles opérationnelles avant qu’une véritable épidémie ne les expose brutalement. [Source Africapresse]

Cacao : Le Ghana pointe l’implication des sociétés d’achat agréées dans la contrebande

Au Ghana, certaines compagnies d’achat agréées (Licensed Buying Companies - LBC) se sont engagées dans l’achat de cacao à bas prix issu de la contrebande en provenance les pays voisins. C’est ce qu’a dénoncé fin avril, Jake Kudjo Semahar, directeur des services spéciaux du Conseil du cacao (Cocobod) qui se confiait à Reuters.

Conformément au système de commercialisation, celles-ci bénéficient chaque année de financement du régulateur pour acquérir les fèves auprès des exploitants avant de livrer les stocks à la filiale d’exportation de l’organisme public. [Source Agence ecofin]

Soudan : Le ministre des Finances Salvatore Garang Mabiordit démis de ses fonctions

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a procédé à un remaniement gouvernemental, limogeant le ministre des Finances Salvatore Garang Mabiordit et le chef de l’armée, selon des décrets relayés par les médias. Ils ont été remplacés respectivement par Kuol Daniel Avulo et Santino Deng Wol. Cette décision s’inscrit dans une série de changements ministériels récents. [Source Africa 24]