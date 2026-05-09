Le rôle du Maroc en tant qu'acteur clé de la lutte contre la criminalité transnationale organisée aux niveaux africain et international a été mis en avant mercredi devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (CPS de l'UA).

Lors d'une réunion du CPS de l'UA consacrée aux stratégies africaines de lutte contre la criminalité transnationale organisée en Afrique, le Royaume a mis en exergue son rôle actif dans les initiatives internationales de lutte contre la criminalité transnationale organisée, notamment à travers sa présidence en 2023 du Conseil de l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

Le Maroc a également souligné le renforcement de la coopération régionale, en particulier dans le cadre du G4 (Maroc, Espagne, France, Portugal), ainsi que son engagement au sein de l'alliance mondiale contre les drogues de synthèse lancée la même année, des efforts illustrés par des résultats concrets, notamment les importantes saisies de psychotropes et les actions menées contre les réseaux criminels.

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Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a mis l'accent sur les efforts déployés par le Royaume dans la lutte contre la migration irrégulière, ayant permis de déjouer des milliers de tentatives et de démanteler de nombreux réseaux de passeurs.

Il a rappelé le rôle moteur du Maroc en matière de gouvernance migratoire africaine, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Champion de l'Union africaine pour les questions migratoires, à travers le lancement de l'Agenda africain sur la migration et la mise en oeuvre de stratégies nationales structurées.

Par ailleurs, le Maroc a appelé à une réponse africaine intégrée et coordonnée, face à une menace en constante évolution qui compromet les efforts de paix et de développement sur le continent.

Dans ce sens, M. Arrouchi a relevé que la criminalité transnationale organisée s'impose comme un facteur structurant de déstabilisation, brouillant les lignes entre criminalité, violence politique et conflits armés, dans les espaces physiques comme virtuels, mettant en évidence l'imbrication croissante entre réseaux criminels et groupes armés et terroristes, constituant une menace directe pour la souveraineté et l'intégrité territoriale des Etats.

A cet égard, le diplomate a insisté sur la nécessité d'une réponse coordonnée aux niveaux national, régional et continental, fondée sur la mutualisation des efforts, l'échange d'expertises et l'harmonisation des approches.

Il a enfin mis l'accent sur la nécessité d'une responsabilité collective et d'un renforcement de la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.