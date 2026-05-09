Ethiopie: Les créateurs africains réclament une meilleure monétisation et un soutien à l'IA lors d'un sommet continental

Addis Ababa — Des créateurs de contenu numérique et des influenceurs des réseaux sociaux de toute l'Afrique ont appelé à la mise en place de systèmes de monétisation plus efficaces, à des réformes politiques et à un soutien institutionnel accru afin d'aider l'industrie créative du continent à être compétitive à l'échelle mondiale à l'ère du numérique.

S'exprimant lors de tables rondes organisées dans le cadre du Sommet africain des influenceurs des réseaux sociaux (ASMIS) à Addis-Abeba, les participants ont déclaré que les créateurs africains restaient désavantagés malgré la croissance rapide des réseaux sociaux et de l'entrepreneuriat numérique à l'échelle mondiale.

Les discussions ont porté sur la manière dont l'intelligence artificielle transforme la création de contenu, tout en mettant en lumière les défis structurels auxquels de nombreux créateurs africains sont confrontés pour générer des revenus durables.

Les intervenants ont décrit l'IA comme un outil révolutionnaire qui rend la production de contenu plus rapide, moins coûteuse et plus accessible en aidant les créateurs à produire des vidéos, des images, des scripts, des sous-titres, des vignettes et du contenu audio avec des ressources limitées.

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L'humoriste et créateur numérique nigérian Brain Jotter a déclaré que l'intelligence artificielle était devenue particulièrement précieuse pour les jeunes créateurs qui ne disposent pas toujours de compétences avancées en matière de production.

Selon lui, l'IA permet aux créateurs de transformer des idées simples en contenus de qualité professionnelle, tout en stimulant la créativité dans tous les secteurs.

Tout en reconnaissant l'influence croissante de l'IA, certains participants ont mis en garde contre une dépendance excessive à la technologie.

William Last KRM, créateur numérique basé au Botswana, a déclaré que l'originalité et la passion restaient essentielles pour réussir à long terme, précisant qu'il préférait toujours s'appuyer sur sa propre imagination plutôt que sur des outils d'intelligence artificielle.

Au-delà de la technologie, les créateurs ont déclaré que la monétisation restait l'un des principaux obstacles auxquels est confrontée l'économie numérique africaine.

Ils ont fait valoir que, bien que des plateformes telles que TikTok et YouTube aient donné naissance à des industries pesant plusieurs milliards de dollars à l'échelle mondiale, de nombreux créateurs africains n'ont toujours pas accès à l'ensemble des fonctionnalités de monétisation disponibles dans d'autres régions du monde.

Certains participants ont déclaré que ces restrictions ont contraint de nombreux créateurs à dépendre de parrainages de marques, de partenariats, voire de comptes basés à l'étranger pour générer des revenus.

Les influenceurs ont exhorté les gouvernements et les décideurs politiques africains à reconnaître les créateurs de contenu comme des acteurs essentiels de la promotion du tourisme, de la diplomatie culturelle, de l'attraction des investissements et, plus largement, de l'économie numérique.

Ils ont appelé à la mise en place de mécanismes de soutien financier, à l'amélioration des infrastructures numériques et à l'adoption de réglementations qui encouragent l'innovation sans entraver la créativité.

Un thème récurrent tout au long du sommet a été la nécessité pour les Africains de s'approprier le récit de leur continent et de remettre en question les stéréotypes tenaces grâce à une narration authentique.

Ce sommet, qui s'est tenu au Mémorial de la victoire d'Adoua, a réuni 61 influenceurs issus de 30 pays africains, totalisant plus de 321 millions d'abonnés.

120 créateurs de contenu éthiopiens supplémentaires, représentant un total de 150 millions d'abonnés, participent également à cet événement, qui vise à façonner un nouveau récit numérique pour l'Afrique.