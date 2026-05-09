Afrique: Les réalisations multiples de l'Éthiopie servent de modèle pour l'Afrique, selon des influenceurs des réseaux sociaux

Addis Ababa — Les principaux influenceurs africains des réseaux sociaux présents au Sommet des influenceurs africains des réseaux sociaux (ASMIS) 2026 à Addis-Abeba ont déclaré que les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière d'infrastructures, de technologie et de préservation culturelle offraient de précieuses leçons pour le reste du continent.

Le sommet a réuni d'éminents créateurs de contenu numérique, des personnalités des médias, des experts en communication et des producteurs de contenu venus de toute l'Afrique afin de promouvoir des récits africains authentiques via les plateformes numériques.

Les participants ont visité plusieurs grands projets dans la capitale éthiopienne, notamment l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, des projets de développement de corridors et d'autres sites d'infrastructure clés.

Wode Maya, créateur de contenu ghanéen de renom, a déclaré que la transformation inclusive de l'Éthiopie pourrait devenir un exemple important pour les pays africains.

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L'influenceur, qui a souvent fait la promotion de l'Éthiopie via ses plateformes numériques, a déclaré que le pays avait connu des changements remarquables depuis sa première visite en 2017.

Selon lui, l'Éthiopie de 2026 reflète une nouvelle image marquée par des réseaux routiers étendus, des projets d'infrastructure à grande échelle et des aménagements modernes, notamment la construction d'un nouvel aéroport.

Il a souligné que ces réalisations démontrent le potentiel de transformation et de développement de l'Afrique.

« L'Éthiopie est ma deuxième patrie. J'adore venir ici, car c'est un pays que j'admire personnellement », a déclaré Wode Maya.

« J'ai été ambassadeur d'Ethiopian Airlines, c'est pourquoi l'Éthiopie compte beaucoup pour moi. Chaque fois que je suis témoin de la transformation qui s'opère dans ce magnifique pays, je me sens motivé à la faire découvrir au reste du monde. Je pense que toute l'Afrique peut tirer des enseignements de cette transformation », a-t-il ajouté.

Le créateur de contenu et influenceur nigérian Chukwueze Odinaka a également salué l'intérêt croissant de l'Éthiopie pour l'intelligence artificielle, décrivant le pays comme l'un des leaders émergents de l'Afrique dans ce secteur.

« À une époque où l'intelligence artificielle façonne l'avenir du monde, l'attention que porte l'Éthiopie à ce secteur est admirable », a-t-il déclaré.

Selon lui, les investissements du pays dans l'intelligence artificielle joueront un rôle significatif tant dans le développement national que dans l'autonomisation des individus.

« L'intelligence artificielle contrôle le monde aujourd'hui. Par conséquent, investir dans cette technologie est très important tant pour les nations que pour les individus. Je donne à ce projet une note de 100 sur 100 », a-t-il déclaré.

Un autre participant, Tealo Lualo, originaire du Lesotho, a souligné que l'identité historique unique et le patrimoine culturel de l'Éthiopie constituaient une source d'inspiration pour les Africains.

Il a déclaré que l'indépendance de longue date de l'Éthiopie et son système calendaire distinct symbolisaient la fierté et la résilience africaines.

« L'une des choses que je dis toujours à mes amis à propos de l'Éthiopie, c'est que j'admire ce pays pour deux raisons », a-t-il déclaré.

« Premièrement, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, et deuxièmement, elle possède son propre calendrier. L'histoire que nous avons découverte lors de la présentation montre que la préservation de la culture est très importante. L'Éthiopie enseigne à l'Afrique que la culture et l'identité sont des atouts puissants, et j'apprécie sincèrement cela. »

Les réalisations multiples de l'Éthiopie servent de modèle pour l'Afrique, selon des influenceurs des réseaux sociaux

Addis Ababa le 8 mai, 2026 (ENA) Les principaux influenceurs africains des réseaux sociaux présents au Sommet des influenceurs africains des réseaux sociaux (ASMIS) 2026 à Addis-Abeba ont déclaré que les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière d'infrastructures, de technologie et de préservation culturelle offraient de précieuses leçons pour le reste du continent.

Le sommet a réuni d'éminents créateurs de contenu numérique, des personnalités des médias, des experts en communication et des producteurs de contenu venus de toute l'Afrique afin de promouvoir des récits africains authentiques via les plateformes numériques.

Les participants ont visité plusieurs grands projets dans la capitale éthiopienne, notamment l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, des projets de développement de corridors et d'autres sites d'infrastructure clés.

Wode Maya, créateur de contenu ghanéen de renom, a déclaré que la transformation inclusive de l'Éthiopie pourrait devenir un exemple important pour les pays africains.

L'influenceur, qui a souvent fait la promotion de l'Éthiopie via ses plateformes numériques, a déclaré que le pays avait connu des changements remarquables depuis sa première visite en 2017.

Selon lui, l'Éthiopie de 2026 reflète une nouvelle image marquée par des réseaux routiers étendus, des projets d'infrastructure à grande échelle et des aménagements modernes, notamment la construction d'un nouvel aéroport.

Il a souligné que ces réalisations démontrent le potentiel de transformation et de développement de l'Afrique.

« L'Éthiopie est ma deuxième patrie. J'adore venir ici, car c'est un pays que j'admire personnellement », a déclaré Wode Maya.

« J'ai été ambassadeur d'Ethiopian Airlines, c'est pourquoi l'Éthiopie compte beaucoup pour moi. Chaque fois que je suis témoin de la transformation qui s'opère dans ce magnifique pays, je me sens motivé à la faire découvrir au reste du monde. Je pense que toute l'Afrique peut tirer des enseignements de cette transformation », a-t-il ajouté.

Le créateur de contenu et influenceur nigérian Chukwueze Odinaka a également salué l'intérêt croissant de l'Éthiopie pour l'intelligence artificielle, décrivant le pays comme l'un des leaders émergents de l'Afrique dans ce secteur.

« À une époque où l'intelligence artificielle façonne l'avenir du monde, l'attention que porte l'Éthiopie à ce secteur est admirable », a-t-il déclaré.

Selon lui, les investissements du pays dans l'intelligence artificielle joueront un rôle significatif tant dans le développement national que dans l'autonomisation des individus.

« L'intelligence artificielle contrôle le monde aujourd'hui. Par conséquent, investir dans cette technologie est très important tant pour les nations que pour les individus. Je donne à ce projet une note de 100 sur 100 », a-t-il déclaré.

Un autre participant, Tealo Lualo, originaire du Lesotho, a souligné que l'identité historique unique et le patrimoine culturel de l'Éthiopie constituaient une source d'inspiration pour les Africains.

Il a déclaré que l'indépendance de longue date de l'Éthiopie et son système calendaire distinct symbolisaient la fierté et la résilience africaines.

« L'une des choses que je dis toujours à mes amis à propos de l'Éthiopie, c'est que j'admire ce pays pour deux raisons », a-t-il déclaré.

« Premièrement, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, et deuxièmement, elle possède son propre calendrier. L'histoire que nous avons découverte lors de la présentation montre que la préservation de la culture est très importante. L'Éthiopie enseigne à l'Afrique que la culture et l'identité sont des atouts puissants, et j'apprécie sincèrement cela. »