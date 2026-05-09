Afrique: Les Africains devraient devenir de véritables ambassadeurs de leur continent , déclare un influenceur ghanéen

Addis Ababa — Wode Maya, célèbre YouTuber ghanéen et créateur de contenu panafricain, a exhorté les Africains à prendre en main le récit de leur continent, affirmant qu'ils sont les « véritables ambassadeurs » les mieux placés pour redéfinir la perception que le monde a de l'Afrique.

S'exprimant lors d'une table ronde de l'African Social Media Influencers Summit (ASMIS) 2026 à Addis-Abeba, Wode Maya a déclaré que les Africains devaient cesser de compter sur des étrangers pour raconter leurs histoires et utiliser plutôt leurs propres plateformes pour remettre en cause les stéréotypes tenaces sur le continent.

« Je crois personnellement que les Africains sont les véritables ambassadeurs du continent », a-t-il déclaré lors d'une table ronde.

« Si vous voulez lutter contre les stéréotypes, vous n'attendez pas que quelqu'un raconte des histoires à votre place. Vous devez commencer à raconter les vraies histoires. »

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Le créateur de contenu a révélé que sa passion pour changer le discours sur l'Afrique a commencé après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur aéronautique et avoir été confronté aux préjugés de collègues qui le sous-estimaient en raison de ses origines africaines.

Il a expliqué que cette expérience l'avait poussé à commencer à documenter des histoires positives provenant de tout le continent.

« C'est pourquoi j'ai entamé ce parcours, pour mettre en valeur la beauté de l'Afrique aux yeux du reste du monde », a-t-il déclaré. « Il est temps que les Africains utilisent nos plateformes à bon escient pour changer les stéréotypes sur notre continent, car personne d'autre ne le fait à notre place. »

Wode Maya a également attribué son succès au fait d'être resté fidèle à lui-même et d'avoir assumé ses racines, affirmant que le public s'identifiait à ses récits parce qu'ils reflétaient qui il est vraiment.

« Je ne voulais être personne d'autre. Je voulais simplement être moi-même », a-t-il déclaré. « Je suis né et j'ai grandi dans ce village, alors j'ai voulu utiliser la manière dont on y raconte les histoires. »

Il a souligné que son contenu s'attachait délibérément à mettre en avant les progrès et les opportunités de l'Afrique plutôt qu'à renforcer les discours négatifs.

Selon lui, le temps qu'il a passé à vivre et à travailler en Chine l'a aidé à comprendre le pouvoir de l'image de marque et de la narration stratégique.

« Grâce à ce que j'ai appris en vivant en Chine, j'ai décidé qu'il était temps de redéfinir l'image de l'Afrique à ma manière », a-t-il déclaré.

Prenant l'Éthiopie comme exemple, Wode Maya a salué les efforts de développement du pays, affirmant que bon nombre de ses récits de transformation restaient méconnus.

« Je suis venu en Éthiopie et j'ai vu la transformation s'opérer, et personne n'en parlait », a-t-il déclaré. « Ce que le Premier ministre a accompli dans ce pays, beaucoup d'Africains devraient s'en inspirer. »

Il a expliqué avoir parcouru l'Éthiopie de son propre chef afin de produire des contenus mettant en avant les efforts de modernisation du pays, ajoutant que ces vidéos avaient par la suite suscité un vif intérêt et avaient été partagées par des ambassades et des institutions gouvernementales.

Wode Maya a également appelé les gouvernements et les institutions africains à soutenir les créateurs de contenu numérique, faisant valoir que les influenceurs sont devenus des voix puissantes, capables de façonner l'image du continent à l'échelle mondiale.

« Nous sommes les véritables voix du continent », a-t-il déclaré. « Si vous commencez à croire en nous, nous deviendrons plus puissants que CNN ou la BBC, à qui vous versez de l'argent pour diffuser vos récits. »

L'ASMIS 2026 a réuni des créateurs de contenu numérique, des décideurs politiques et des professionnels des médias de toute l'Afrique pour discuter de l'avenir de la narration numérique, de l'innovation et de l'influence croissante du continent dans les médias mondiaux.

Les participants au sommet ont constamment souligné la nécessité pour les Africains de raconter des histoires authentiques qui favorisent l'unité, le tourisme, l'investissement et le développement à travers le continent.