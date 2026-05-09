Afrique: Hasset, Miss Monde Afrique 2025, appelle à un renforcement de l'esprit panafricain lors de l'ASMIS 2026

Addis Ababa — Hasset Dereje, Miss Monde Afrique 2025 et première dauphine de Miss Monde, a appelé les Africains à cultiver l'authenticité, à renforcer les valeurs panafricaines et à s'impliquer davantage pour raconter l'histoire du continent à travers leurs propres perspectives et cultures.

S'exprimant lors d'une table ronde au Sommet des influenceurs africains sur les réseaux sociaux (ASMIS) 2026 à Addis-Abeba, Hasset a souligné que pour changer la perception mondiale de l'Afrique, il fallait d'abord que les Africains croient en eux-mêmes et valorisent leur propre identité.

« Je pense que nous devons d'abord travailler sur notre état d'esprit panafricain », a-t-elle déclaré. « En tant qu'Africains, nous devons savoir que l'Afrique passe avant tout, et pour que nous puissions changer le discours sur l'Afrique, il est très important que nous changions d'abord notre propre perception de l'Afrique, car même nous, nous ne croyons pas vraiment en nous-mêmes. »

Hasset a évoqué ses expériences en tant que représentante de l'Éthiopie sur la scène internationale, soulignant que de nombreux Africains compromettent souvent leur propre identité et leurs valeurs culturelles pour se conformer aux normes occidentales.

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« En tant que Miss Monde Afrique, lors du concours, j'ai vu de nombreuses représentantes essayer d'être ce qu'elles ne sont pas », a-t-elle déclaré. « Quand il s'agit d'être africain, c'est nous, les Africains, qui faisons des compromis sur nos propres valeurs. »

Selon elle, les traditions, les cultures, le folklore et les valeurs morales africaines sont trop souvent considérés comme arriérés, y compris par les Africains eux-mêmes.

« J'ai voyagé à travers l'Afrique et sur différents continents, et j'ai constaté que nos traditions, nos cultures, nos magnifiques vêtements et nos chants sont souvent dévalorisés », a-t-elle fait remarquer. « Nous faisons sans cesse des concessions pour les autres et pour d'autres cultures. »

S'appuyant sur son expérience dans le secteur de la mode, Hasset a souligné que l'Afrique possède une richesse culturelle unique qui devrait être célébrée et mise en avant avec fierté.

« Il est décourageant de nous voir vénérer le monde occidental tout en négligeant notre propre identité », a-t-elle déclaré. « C'est en étant nous-mêmes que nous fonctionnons le mieux. »

La créatrice numérique a souligné que l'authenticité reste essentielle pour redéfinir le récit de l'Afrique à l'échelle mondiale.

« Nous devons apprendre à nous connaître et ne pas dénigrer notre culture », a-t-elle déclaré, exhortant les créateurs africains à intégrer délibérément l'identité et les valeurs africaines dans chaque forme de contenu qu'ils produisent.

« Nous devons raconter nos histoires nous-mêmes », a ajouté Hasset. « Nous sommes les meilleurs conteurs de nos propres histoires. »

Ses remarques faisaient écho aux discussions plus larges menées lors de l'ASMIS 2026, où influenceurs, décideurs politiques et créateurs numériques ont souligné à plusieurs reprises l'importance d'une narration africaine authentique, d'une influence numérique responsable et d'une collaboration continentale renforcée pour redéfinir l'image de l'Afrique à l'échelle mondiale.