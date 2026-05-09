Congo-Kinshasa: Etats généraux des PTT - La RDC vers une économie numérique moderne grâce à Helios Towers

La RDC s'oriente progressivement vers une économie numérique moderne, inclusive et compétitive à l'horizon 2030, notamment grâce à l'implication du groupe Helios Towers, acteur majeur des infrastructures télécoms.

Lors des États généraux des Postes et Télécommunications (PTT), tenus du 27 au 29 avril à Kinshasa, Helios Towers, spécialisée dans la construction, la gestion et le partage de tours de téléphonie mobile, a réaffirmé son rôle stratégique dans le développement du secteur numérique en RDC.

A travers plusieurs panels de réflexion, l'entreprise a présenté de manière immersive son modèle d'infrastructures partagées, mettant en avant sa contribution significative à l'amélioration de la connectivité sur l'ensemble du territoire national.

En RDC, Helios Towers dispose de près de 3 000 tours, couvrant environ 32 millions de personnes et hébergeant la quasi-totalité des opérateurs télécoms en mode colocation. Cette approche favorise l'optimisation des infrastructures, la réduction des coûts pour les opérateurs et l'extension du réseau, tant en zones urbaines que rurales.

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Pour Maixent Bekangba, Directeur régional et Directeur général de Helios Towers RDC, la participation à ces assises a également permis de mieux faire connaître la vision et la mission du groupe.

« Helios Towers oeuvre pour connecter les populations, renforcer l'inclusion numérique et soutenir activement la transformation digitale de la RDC », a-t-il souligné.

Présente sur le marché congolais depuis 2011, Helios Towers RDC a investi plus de 700 millions de dollars américains dans ses opérations et a contribué à hauteur de 275 millions de dollars en taxes locales.

L'entreprise soutient actuellement plus de 4 000 emplois, dont 98 % occupés par des Congolais, et exploite plus de 760 sites en zones rurales, contribuant à l'extension de la connectivité à près de 37 millions de personnes à travers le pays.

A travers son modèle d'infrastructures partagées et ses investissements durables, Helios Towers s'impose ainsi comme un partenaire clé de la transformation numérique de la RDC, en parfaite adéquation avec les ambitions nationales en matière de connectivité et de développement technologique.