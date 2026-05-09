Congo-Kinshasa: A Bruxelles, Samuel Mbemba mobilise pour la reconnaissance du génocide congolais

En séjour à Bruxelles, en Belgique, le ministre congolais des Droits humains, Samuel Mbemba, a appelé la diaspora congolaise à se mobiliser en faveur de la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo.

Lors d'une déclaration faite ce jeudi 7 mai devant des Congolais vivant en Europe, il a également réclamé des sanctions contre le régime de Kigali, qu'il accuse de troubler la paix dans l'Est de la RDC.

Samuel Mbemba a exhorté les Congolais de la diaspora à devenir de véritables ambassadeurs du plaidoyer pour la reconnaissance des génocides congolais, afin de faire entendre la voix des victimes des massacres sur la scène internationale.

Le ministre a par ailleurs encouragé l'Union européenne à emboîter le pas aux États-Unis d'Amérique, en prenant des mesures restrictives contre tous ceux qui contribuent à l'insécurité dans l'Est de la RDC.

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« Nous demandons à l'Union européenne de reconnaître le génocide commis en République démocratique du Congo. J'appelle également notre diaspora à s'impliquer activement, car cette cause ne concerne pas uniquement le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, mais toute la Nation congolaise », a-t-il déclaré.

Par cette démarche, le ministre des Droits humains réaffirme la détermination du gouvernement congolais à faire entendre la voix des victimes des massacres perpétrés dans l'Est du pays et à mobiliser la communauté internationale afin que justice soit rendue au peuple congolais.