Cameroun: Tribunal militaire - 10 ans de prison pour la gendarme qui a tiré sur epanda cyrille

10 ans de prison. Une gendarme. Un étudiant en médecine abattu sans raison justifiée. Le tribunal militaire camerounais vient de rendre un verdict qui marque une rupture rare dans l'histoire de la justice militaire au Cameroun.

Le tir du 9 mai 2020 à Bafoussam : les faits établis

Le 9 mai 2020 à Bafoussam, Epanda Cyrille, étudiant en médecine, est touché par balle. L'auteure du tir est identifiée : l'Adjudant-Chef Mezou Marie Claudette, membre des forces de l'ordre camerounaises. Aucune raison justifiée n'a été retenue pour expliquer cet acte.

L'affaire ne se serait pas nécessairement judiciarisée sans un facteur décisif : la pression massive des utilisateurs des médias sociaux. C'est cette mobilisation numérique qui conduit à l'arrestation de la gendarme et à l'ouverture d'une enquête formelle.

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Le tribunal militaire du Cameroun a rendu son verdict. L'Adjudant-Chef Mezou Marie Claudette est condamnée à dix ans d'emprisonnement.

Un précédent révélé : le tir de Bafia

L'instruction judiciaire a mis au jour un élément aggravant. Avant l'affaire Epanda Cyrille, la même gendarme aurait ouvert le feu sur un individu à Bafia. Ce tir précédent n'avait pas conduit à une procédure judiciaire. La victime avait survécu.

Ce contexte transforme l'analyse. Il ne s'agit pas d'un incident isolé mais d'un comportement documenté sur deux incidents distincts, dans deux localités différentes. La récidive alléguée a vraisemblablement pesé dans l'appréciation du tribunal.

Le dossier Bafia pose une question institutionnelle directe : pourquoi ce premier incident n'avait-il pas déclenché de procédure disciplinaire ou judiciaire ? La réponse à cette question engage la chaîne de commandement bien au-delà de l'auteure directe.

La mobilisation numérique comme déclencheur judiciaire

L'affaire Epanda Cyrille illustre un phénomène en Afrique subsaharienne depuis le début des années 2020 : la pression des réseaux sociaux comme catalyseur de l'action judiciaire contre les abus des forces de l'ordre.

La justice militaire au Cameroun ne s'autosaisit pas spontanément dans ce type d'affaire. Sans mobilisation publique, les faits du 9 mai 2020 auraient pu rester sans suite, comme semblait l'indiquer le précédent de Bafia. La viralité du cas Epanda a rendu l'inaction institutionnelle politiquement intenable.

Ce mécanisme, pression numérique suivie d'arrestation, puis de condamnation constitue désormais un schéma observable dans plusieurs pays africains. Il signale une fragilité structurelle : la justice ne s'applique pas uniformément, mais sous condition de visibilité sociale.

Ce que le verdict dit de l'état de la justice militaire camerounaise

Dix ans de prison pour un agent des forces de l'ordre condamné pour tir injustifié sur un civil : le chiffre est significatif dans le contexte camerounais. Les condamnations de membres de l'armée ou de la gendarmerie pour violence contre des civils sont rares et rarement aussi lourdes.

Ce verdict envoie un signal. Il établit une jurisprudence : un tir injustifié sur civil par un militaire peut aboutir à une peine ferme devant le tribunal militaire. Cette précédence est datée, nominative.

Elle n'efface pas les questions structurelles. La responsabilité hiérarchique dans le cas de Bafia n'a pas été publiquement mise en cause. La supervision des agents sur le terrain reste une zone d'ombre de ce dossier.

Entre signal judiciaire et transformation systémique

À court terme dans les six à douze mois ce verdict alimentera le débat sur l'impunité des forces de l'ordre au Cameroun. Des associations de défense des droits humains et des familles de victimes d'abus similaires s'en saisiront comme précédent.

À moyen terme sur trois à cinq ans la vraie question est celle de la réforme. Une condamnation individuelle ne modifie pas les protocoles d'usage des armes, la formation ou les mécanismes de sanction interne. Sans réforme structurelle de la gendarmerie camerounaise, ce verdict restera une exception notable plutôt qu'un tournant systémique.

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