Cameroun: Manidem - Exclusion et poursuites pénales, le parti frappe ses propres cadres

Deux responsables. Une interdiction ignorée. Des poursuites pénales engagées. Le MANIDEM vient de franchir un cap rare dans la politique camerounaise : sanctionner les siens par voie judiciaire.

Un acte d'insubordination documenté, preuves à l'appui

Le Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie a publié un communiqué officiel le 8 mai 2026 depuis Douala. Le constat est sans ambiguïté : malgré une mise au point formelle datée du 28 avril 2026, des membres du parti ont délibérément ignoré les consignes officielles de la Direction.

Les faits reprochés sont précis. Les responsables du MANIDEM-DIMBOMBARI et M. Ebanda Songué Isaac, conseiller du parti pour la commune de Dibombari, ont assisté à des obsèques en arborant publiquement le sigle et le logo du MANIDEM. Une interdiction formelle leur avait été signifiée au préalable.

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Ce n'est pas une erreur de protocole. C'est une transgression assumée, commise devant témoins, en violation directe d'une directive écrite.

Pourquoi cette affaire dépasse un conflit interne ordinaire

La discipline de parti est un principe fondateur de toute organisation politique structurée. Lorsqu'elle est brisée publiquement, la réponse institutionnelle conditionne la crédibilité de l'ensemble de la structure.

Le MANIDEM a choisi une réponse en deux étapes. D'abord des sanctions disciplinaires immédiates : des procédures d'exclusion et de radiation sont engagées pour faute lourde et atteinte à l'image de marque du parti. Ensuite, une escalade vers le judiciaire.

Cette double réponse interne et pénale signale une volonté de jurisprudence. Le parti ne cherche pas seulement à punir. Il cherche à dissuader.

Le mécanisme des poursuites pour usurpation de signes

La usurpation de logos et de sigles constitue en droit camerounais une infraction passible de poursuites civiles et pénales. Le MANIDEM saisit ses conseils juridiques pour engager des procédures sur ce fondement, ainsi que pour toute opération frauduleuse conduite en son nom.

Ce choix juridique est stratégique. Il ancre le conflit dans le registre du droit de la propriété intellectuelle et de la représentation frauduleuse. Il sort l'affaire du seul terrain politique, où les sanctions restent symboliques, pour l'inscrire dans un cadre légal contraignant.

Le vice-président Valentin Dongmo Fils, signataire du communiqué, place cette démarche sous l'autorité directe du Comité de Direction. Le signal envoyé à la base militante est clair : la ligne de conduite du MANIDEM s'applique sans exception de rang.

Ce que révèle cette crise sur la structuration des partis camerounais

Rares sont les partis d'opposition camerounais qui engagent des poursuites judiciaires contre leurs propres membres. Ce passage à l'acte révèle deux réalités distinctes.

La première : le MANIDEM dispose d'une structure suffisamment formalisée pour produire des mises en demeure datées, des communiqués signés et une chaîne de commandement identifiable. C'est une organisation qui documente.

La seconde : des fractures existent entre la direction nationale et certaines sections locales. La cellule de Dibombari a agi en contradiction frontale avec la ligne centrale. Ce type de tension entre base et sommet est structurel dans les partis à implantation territoriale fragmentée.

Le MANIDEM choisit la rigueur. Ce pari a un coût social immédiat créer des dissidents et un bénéfice organisationnel à long terme : bâtir une structure crédible.

Un parti qui poursuit ses propres membres en justice pour défendre ses symboles est-il plus fort ou plus fragile ? La réponse dira tout sur la maturité démocratique des organisations politiques camerounaises.