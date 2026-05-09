Sénégal: Foundiougne -L'Administration pénitentiaire dément un suicide de détenue...

La Direction générale de l'Administration pénitentiaire (DGAP) a démenti, vendredi, les informations relayées par certains médias faisant état du suicide d'une femme détenue à la Maison d'arrêt et de correction de Foundiougne.

Dans un communiqué publié à Dakar, la DGAP affirme qu'« aucun cas de suicide impliquant une femme détenue n'a été enregistré » dans cet établissement pénitentiaire, précisant qu'« il n'existe présentement aucune femme écrouée » à la prison de Foundiougne.

...et évoque le décès d'un homme en détention provisoire

L'administration pénitentiaire indique par ailleurs que la personne décédée est « un détenu provisoire de sexe masculin », et non un condamné à 20 ans de réclusion comme l'avaient avancé certaines sources médiatiques.

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Selon le communiqué, le détenu est décédé dans la nuit du 6 au 7 mai 2026 au district sanitaire de Foundiougne. Les circonstances exactes du décès « sont actuellement en cours d'investigation », ajoute la même source.

La Direction générale de l'Administration pénitentiaire appelle les organes de presse à davantage de rigueur dans le traitement des sujets sensibles et à privilégier la vérification des informations avant toute diffusion.