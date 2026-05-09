Sénégal: Hajj 2026 - Les premiers pèlerins sénégalais ont quitté Dakar pour Médine

Le coup d'envoi du pèlerinage à La Mecque a été donné ce vendredi 8 mai à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Les deux premiers vols inauguraux du Hajj 2026 ont décollé à destination de Médine, en Arabie saoudite, avec à leur bord un total de 717 pèlerins sénégalais.

Selon les autorités, le premier appareil transportait 410 passagers, tandis que le second comptait 307 pèlerins. Ces départs marquent le début du pont aérien mis en place pour acheminer les fidèles sénégalais vers les lieux saints de l'islam.

La cérémonie officielle de lancement a réuni plusieurs autorités administratives et diplomatiques. Elle a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, le Dr Khare Diouf.

Étaient également présents le secrétaire général du ministère des Transports terrestres et aériens, Abdoulaye Gueye, le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l'islam, le général Mamadou Gaye, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite à Dakar.

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La délégation saoudienne comprenait aussi le directeur général des Passeports et de l'état civil du ministère saoudien de l'Intérieur, le général Saleh bin Saad El Morbei.

À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a adressé ses encouragements aux pèlerins et réaffirmé l'engagement de l'État à assurer un déroulement optimal du Hajj 2026.

Comme chaque année, les autorités sénégalaises et saoudiennes collaborent étroitement afin de faciliter les formalités administratives, le transport et l'accueil des pèlerins sénégalais durant leur séjour en terre sainte.