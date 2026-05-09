Sénégal: BRVM - Orientation haussière des activités du marché en fin de semaine.

8 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la dernière séance de cotation de la semaine, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes connu une orientation haussière.

La valeur des transactions s'est établie à 5,185 milliards de FCFA contre 1,447 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré aussi une hausse de 43,607 milliards, en passant de 15 542,578 milliards FCFA la veille à 15 586,185 milliards FCFA ce vendredi 8 mai 2026.

Celle du marché des obligations enregistre une augmentation de 1,275 milliard, s'établissant à 12 325,280 milliards FCFA contre 12 324,005 milliards FCFA le jeudi 7 mai 2026.

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L'indice BRVM composite a enregistré une progression de 0,28% à 404,59 points contre 403,46 points la veille. L'indice BRVM 30 suit la même tendance avec une progression de 0,49% à 191,36 points contre 190,43 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,67% à 158,71 points contre 157,66 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a légèrement progressé de 0,01% à 280,72 points contre 280,69 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,28% à 156,21 points contre 155,77 points la veille.

Pour la seconde journée consécutive, la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 2 405 FCFA) suivi respectivement par BICI Côte d'Ivoire (plus 3,17% à 26 000 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 3,07% à 16 800 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 3 500 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,64% à 1 945 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,44% 2 550 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,50% à 2 660 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 5,08% à 56 000 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 3,06% à 1 745 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,62% à 1 300 FCFA).

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