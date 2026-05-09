Sénégal: Tabaski 2026 - Plus de 390 mille moutons disponibles au Sénégal, selon le directeur de l'élevage

Un Conseil interministériel sur les préparatifs de la Tabaski s'est déroulé le 8 mai 2026 à Dakar. Une occasion pour le Directeur de l'élevage, Mamadou Diagne de faire le point sur la disponibilité des moutons dans l'ensemble du pays.

«A la date du 6 mai 2026, soit à 21 jours de la Tabaski, nous avons enregistré 390.350 moutons contre 393.135 à la même date en 2025 », a annoncé M. Diagne. Il a ajouté que le nombre de moutons déjà disponible représente 43,37 % des besoins estimés à 900.000 têtes pour la fête de la Tabaski. Le Directeur de l'élevage a affirmé qu'il y a une progression importante des importations de moutons par rapport à l'année précédente.

«À la date du 6 mai, nous avons enregistré 163.067 moutons importés contre 117.742 à la même période en 2025, soit près de 45.000 moutons supplémentaires », a précisé Mamadou Diagne. Selon lui, la Mauritanie est le principal pays fournisseur avec 123.662 moutons importés, représentant 75,84 % du total des importations.

Selon le Directeur de l'élevage, la région de Saint-Louis concentre la plus grande partie des arrivées, en provenance de la Mauritanie, avec plus de 105.000 moutons recensés.

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Le Secrétaire général du Gouvernement, Boubacar Camara soutient que le Sénégal doit rompre avec les pratiques actuelles d'organisation des opérations liées à la fête de la Tabaski. «Les vraies préoccupations qui ont été soulevées montrent qu'il faut une grande réforme et des mesures radicales pour changer l'écosystème de la Tabaski », a indiqué M. Camara.

Il a relevé que les différentes parties prenantes, notamment les éleveurs, les institutions financières et les services de l'État, avaient été mobilisées pour assurer le bon déroulement des opérations d'approvisionnement du marché. «Nous n'avons pas vendu aux Sénégalais le fait de faire mieux qu'avant. Nous avons vendu aux Sénégalais la transformation du pays », a rappelé le secrétaire général du Gouvernement.