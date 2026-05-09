Cote d'Ivoire: Exercice militaire 'Afa 2026' - Des manoeuvres annoncées à Yamoussoukro

L'État-Major Général des Armées a annoncé la tenue de l'exercice tactique de synthèse de l'Académie des Forces Armées (Afa) 2026 du 8 au 15 mai 2026 à Yamoussoukro et dans les localités environnantes.

Organisée dans le cadre du programme annuel d'entraînement de l'Académie des Forces Armées de Zambakro, cette opération mobilisera des troupes, des véhicules ainsi que des aéronefs militaires. Pendant toute la durée de l'exercice, les populations pourront constater des mouvements inhabituels de militaires et entendre des nuisances sonores liées aux manoeuvres. « Cet exercice s'inscrit dans le cadre du programme annuel d'entraînement de l'Académie des Forces Armées de Zambakro », souligne le communiqué signé par le général d'armée, chef d'Etat-Major général des Armée, Lassina Doumbia.

L'armée rassure toutefois les habitants de Yamoussoukro et des zones voisines. Elle indique que toutes les dispositions ont été prises afin de limiter les désagréments et de permettre aux populations de poursuivre librement leurs activités quotidiennes.