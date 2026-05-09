Cote d'Ivoire: Dissolution de la CEI - Le RHDP salue une décision 'à l'écoute des préoccupations nationales'

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) a réagi à l'annonce de la dissolution de la Commission Électorale Indépendante (Cei), décidée en Conseil des ministres le 6 mai 2026. Dans une déclaration rendue publique vendredi 8 mai à Abidjan, le parti présidentiel dit avoir pris acte de cette décision et lui apporte son plein soutien.

Le Rhdp rappelle que la Cei avait été mise en place à la demande de l'ensemble de la classe politique nationale, sur la base d'un consensus relatif à sa composition, son organisation et son fonctionnement. Pendant vingt-cinq ans, souligne le parti, l'institution a organisé et supervisé les différentes consultations électorales tenues en Côte d'Ivoire.

Toutefois, le parti reconnaît que, malgré les efforts consentis et les avancées enregistrées, la Cei a régulièrement fait l'objet de critiques émanant aussi bien des formations politiques que de certaines organisations de la société civile. « Au regard de toutes ces critiques souvent infondées, le Rhdp se réjouit que le gouvernement ait entendu les préoccupations qu'elles étaient censées exprimer et pris la décision de la dissolution de cette institution », indique le communiqué signé par Ibrahima Cissé Bacongo, Secretaire exécuitf du Rhdp.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Rhdp, cette décision traduit la volonté du chef de l'État de demeurer attentif aux attentes des citoyens. Le parti réaffirme ainsi son soutien au Président Alassane Ouattara.

« Le Rhdp salue cette décision et réaffirme son plein soutien au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, qui démontre une fois de plus qu'il demeure à l'écoute de ses concitoyennes et concitoyens pour bâtir une grande Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire », poursuit la déclaration.

Le parti au pouvoir invite par ailleurs les acteurs politiques ainsi que les organisations de la société civile à s'inscrire dans une dynamique de responsabilité et d'apaisement. Pour le Rhdp, la mise en place d'un nouveau mécanisme de gestion des élections devra se faire dans un climat de paix, de confiance et de dialogue, afin de garantir durablement l'organisation de scrutins apaisés dans le pays.