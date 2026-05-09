Sénégal: L'Assemble nationale examine samedi en seconde lecture la réforme du Code électoral

8 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués demain samedi, à partir de 9 heures, en plénière en vue d'examiner en seconde lecture la proposition de loi portant modification du Code électoral, notamment en ses articles 29 et 30, a appris l'APS de l'institution parlementaire.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a saisi auparavant l'Assemblée nationale pour une seconde lecture de la loi modifiant la loi nº 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral notamment en ses articles 29 et 30.

"Par lettre datée du 7 Mai 2026, le président de la République a saisi l'Assemblée nationale d'une demande de seconde lecture de la loi modifiant la loi nº 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral notamment en ses articles 29 et 30", a annoncé vendredi, Malick Ndiaye, président de l'institution parlementaire en marge d'une séance plénière consacrée au Règlement intérieur de l'institution parlementaire aux absences

Il a rappelé que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni vendredi matin pour statuer sur la demande du chef de l'Etat.

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Les députés de la majorité parlementaire Pastef-Les Patriotes ont adopté le 28 avril dernier la proposition de modification des articles L29 et L30 du Code électoral sénégalais fixant les règles d'exclusion et de radiation du fichier électoral.

Lire l'article original sur APS.

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