Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le programme prévisionnel des compétitions dévoilé

Dakar — Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 a publié, vendredi, le programme prévisionnel des compétitions de cet évènement prévu du 31 octobre au 13 novembre prochains, dans les villes de Dakar, Diamniadio et Saly (ouest).

Selon un communiqué du COJOJ, les premières compétitions démarreront le 1er novembre, à Dakar. Il s'agira d'épreuves de rugby à 7, de futsal, de baseball5 et de tennis de table.

Les compétitions de rugby à 7 vont se dérouler du 1er au 4 novembre, au complexe Iba-Mar-Diop de Dakar, qui accueillera également des épreuves de futsal du 1er au 5 novembre.

Il y aura ensuite de l'athlétisme du 8 au 10 novembre, et du taekwondo du 10 au 12 novembre.

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Les épreuves de plusieurs disciplines urbaines et aquatiques, dont le baseball5, auront lieu du 1er au 3 novembre, au complexe Tour de l'OEuf et sur la corniche ouest, à Dakar.

Dans la capitale sénégalaise, des nageurs prendront part à des compétitions prévues du 2 au 6 novembre.

Des épreuves de skateboard (street) auront lieu les 4 et 5 novembre, à Dakar. Le basketball 3x3 tiendra ses compétitions dans la même ville, du 6 au 9.

Des épreuves de breaking sont prévues les 12 et 13 novembre, à Dakar, des compétitions de cyclisme sur route se tiendront les 8 et 10 novembre.

À Diamniadio, le centre des expositions accueillera des épreuves de tennis de table, du 1er au 5 novembre, de judo et de Wushu Taolu, du 2 au 4, de gymnastique artistique ensuite, du 7 au 10.

Les boxeurs entreront en lice, du 8 au 12 novembre, dans la même ville. Il y aura de l'escrime à Diamniadio, du 8 au 13 novembre.

Les épreuves d'équitation (saut d'obstacles) sont prévues du 4 au 6 novembre, au centre équestre de Diamniadio.

Dakar-Arena, le palais des sports de Diamniadio, accueillera les spécialistes du badminton, du 3 au 5.

Le stade Abdoulaye-Wade de la même ville va accueillir les épreuves de tir à l'arc, du 7 au 9 novembre.

Les disciplines de plage se dérouleront pour la plupart à Saly : l'aviron de plage et le beach-volley, du 2 au 4 novembre, le triathlon les 5 et 6, la lutte de plage les 7 et 8, la voile (planche à voile) du 8 au 12, et le beach handball du 9 au 13.

Au total, 528 athlètes sont attendus à Saly, ainsi que quelque 15 000 spectateurs.

Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, les premiers à se tenir en Afrique, réuniront environ 2 700 athlètes, indique le comité d'organisation, ajoutant qu'une vingtaine de disciplines sportives seront pratiquées.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des JOJ 2026.