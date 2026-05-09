Sénégal: Ligue 2 - Des déplacements périlleux pour le leader Diambars et son dauphin Essamaye FC

Dakar — Le leader Diambars, et son dauphin, Essamaye FC, effectuent des déplacements périlleux dans le cadre de la 26e journée de la Ligue 2 sénégalaise.

Qualifiés mercredi en finale de la Coupe de la Ligue, après celle de la Coupe du Sénégal, les académiciens de Saly vont tenter de maintenir leur belle dynamique.

Diambars se déplace à Kaolack pour défier l'AS Saloum en vue d'enchaîner une quatrième victoire d'affilée.

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L'AS Saloum, sixième du classement, a déjà assuré de son maintien en Ligue 2. Le club de Kaolack devra battre le leader à domicile s'il veut accrocher l'une des deux places synonymes de promotion dans l'élite.

Le dauphin de Diambars, Essamaye FC rend visite au cinquième du classement, Guelewars. Les Ziguinchorois doivent signer un résultat positif pour garder leurs chances dans la course pour la montée.

En embuscade, le troisième, l'AS Douanes, à deux points du peloton de tête, affronte Oslo FA.

- Voici le programme de la 26e journée de Ligue 2 :

- Samedi : Port- Amitié FC, Jamono de Fatick -Bambey, NGB- Teranga SC

- Dimanche : DUC- Thiès FC, AS Saloum - Diambars, Ndiambour - AS Kaffrine

- Lundi : Guelewars - Essamaye FC, Oslo FA- Douanes