Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le tirage au sort des tournois de futsal prévu le 21 mai à Zurich

Dakar — Le tirage au sort des tournois olympiques masculin et féminin de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 se tiendra le 21 mai à Zurich (Suisse), a annoncé la FIFA dans un communiqué publié vendredi.

Les deux tournois, masculin et féminin, réuniront chacun huit sélections issues des différentes confédérations continentales.

Les rencontres se dérouleront du 1er au 12 novembre 2026 au Complexe Iba-Mar-Diop à Dakar et à la Dakar Arena de Diamniadio, ville située à environ 30 km de la capitale sénégalaise, qui accueillera les finales des compétitions masculine et féminine.

Le tournoi féminin ouvrira les compétitions de futsal le 1er novembre, tandis que le tournoi masculin s'achèvera le 12 novembre.

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Chez les garçons, les équipes qualifiées sont l'Afghanistan, l'Argentine, les Îles Salomon, le Maroc, le Panama, le Paraguay, le Portugal et le Sénégal, pays hôte.

Dans le tournoi féminin, il y a le Cameroun, la Colombie, le Costa Rica, les Fidji, l'Iran, l'Italie, le Sénégal et l'Ukraine qui prendront part à la compétition.

Au total, 160 joueuses et joueurs âgés de 17 ans ou moins participeront aux 32 matchs programmés durant les JOJ Dakar 2026.

Selon le programme officiel des compétitions, le futsal figure parmi les disciplines majeures des Jeux, aux côtés notamment de l'athlétisme, du basketball 3x3, du rugby à 7, du taekwondo et du beach handball.

La FIFA souligne que ces tournois illustrent la montée en puissance du futsal sur la scène olympique, après une première expérience lors des Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018.

L'Université Amadou-Mahtar-Mbow de Diamniadio servira de village olympique de la jeunesse. Plusieurs programmes communautaires, éducatifs et de billetterie gratuite sont également prévus afin de favoriser la participation des jeunes.

Premier événement olympique organisé sur le continent africain, les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 devraient réunir 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives.

La FIFA a également dévoilé ce jour, le classement mondial de futsal, dominé par le Brésil dans les deux catégories. Le Sénégal occupe, chez les filles, la 82e place mondiale et la 3e niveau africain, derrière le Maroc (24e), premier et la Tanzanie (74e).

Chez les hommes, le Sénégal est 142e mondial et 21e africain.