Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA-A U20 féminin - le Sénégal signe une deuxième victoire consécutive face au Libéria (2-0)

Dakar — Le Sénégal a enregistré une deuxième victoire lors de la deuxième journée du tournoi féminin des moins de 20 ans de la zone de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A), en s'imposant 2-0 face au Libéria, vendredi à Bissau.

Sokhna Nogaye Pène a inscrit un doublé à la 10e et à la 55e minute. Elle a été élue femme du match. Il s'agit de son troisième but dans le tournoi. Lors du premier match contre la Gambie (2-0), elle avait déjà marqué un but.

Le tournoi féminin des moins de 20 ans de la zone UFOA-A a démarré mardi à Bissau. Le Sénégal, tenant du titre, la Guinée-Bissau (pays hôte), le Libéria, le Mali et la Gambie participent à la compétition, qui se poursuit jusqu'au 20 mai 2026.

Le tournoi se joue sous forme de championnat en poule unique. Chaque équipe affronte toutes les autres. L'équipe terminant première est sacrée championne.

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Résultats du premier tour

5 mai

Guinée-Bissau 2-0 Libéria

Sénégal 2-0 Gambie

8 mai

Libéria 0-2 Sénégal

Mali 2-1 Guinée-Bissau

Programme restant

11 mai

Gambie vs Guinée-Bissau (16h00)

Mali vs Libéria (19h00)

14 mai

Sénégal vs Mali (16h00)

Libéria vs Gambie (19h00)

17 mai