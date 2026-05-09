Sénégal: Fatick - Vers une économie 'plus forte' portée par des entreprises viables

Fatick — L'étude monographique de la région de Fatick permettra de lever les contraintes au développement local et de bâtir une économie "plus forte" grâce à des entreprises viables, a affirmé vendredi, la gouverneure de cette région du centre Ngoné Cissé.

"Il y a des contraintes signalées dans l'étude monographique de Fatick sur les besoins sociaux, les conditions de vie et de développement. Il s'agira de lever ses contraintes pour qu'on ait une économie plus forte portée par des entreprises viables", a-t-elle dit lors de l'atelier de restitution du rapport de l'étude monographique du pôle territoire centre.

Ce travail piloté par le Programme d'accélération compétitivité et emplois (PACE), a pour objectif d'améliorer la compétitivité des chaînes de valeur, de promouvoir l'investissement privé et d'accélérer le développement du secteur privé.

"L'idée derrière ce programme est de créer des réseaux pour aller dans une dynamique qui permettra de mettre des canaux d'échanges au-delà même de la région de Fatick", a expliqué Ngoné Cissé.

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Pendant la phase d'élaboration de la cartographie, a-t-elle poursuivi, "on aura l'identification des entités remarquables qui seront appuyées pour une mise à niveau".

Mame Mor Sène, consultant au ministère de l'Economie a souligné que la prochaine étape portera sur la validation des principales contraintes, des besoins, des défis et enjeux relatifs aux filières identifiées dans la région.