Afrique: Coupe du monde de football 2026 - La FIFA dévoile 'Illuminate', un single de Jessie Reyez et d'Elyanna

Dakar — La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé le quatrième single officiel de l'album de la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, un opus de Jessie Reyez et d'Elyanna intitulé "Illuminate".

Ce titre, fruit d'une collaboration de la chanteuse canadienne et de sa consoeur palestino-chilienne Elian Amer Marjiya, dite Elyanna, a été produit par le Canadien Cirkut, plusieurs fois récompensé aux Grammy Awards.

"Le morceau mêle des influences orientales, rhythm and blues et pop mondiale autour des thèmes de l'émotion, de l'identité et du lien entre les cultures", affirme un communiqué de la FIFA.

Édité par SALXCO UAM et Def Jam Recordings, le titre est désormais disponible sur les principales plateformes de streaming.

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"Connue pour ses récits introspectifs et son univers musical singulier, Jessie Reyez s'est imposée sur la scène internationale, grâce à des créations audacieuses et personnelles. Elle partage ce titre avec Elyanna, une artiste reconnue pour son mélange de sonorités pop arabes, chiliennes et occidentales, contribuant à faire connaître les musiques du Moyen-Orient auprès d'un large public", explique le communiqué.

Le producteur du quatrième single officiel de l'album de la Coupe du monde 2026 affirme que cette collaboration dévoile "l'évolution d'un paysage musical dépassant les frontières linguistiques, géographiques et générationnelles, tout en mettant en avant le pouvoir fédérateur du football".

Jessie Reyez a promis de reverser ses revenus tirés de ce projet à des oeuvres caritatives.

Elyanna s'est engagée à soutenir avec ses droits "des initiatives liées au contexte mondial actuel".

La sortie d"'Illuminate" survient après celles de "Lighter", interprété par Jelly Roll et Carín León, de "Por Ella", un titre de Los Ángeles Azules et de Belinda, et d"'Echo", un morceau de Daddy Yankee et de Shenseea.

De nouveaux titres seront dévoilés progressivement, avant le match d'ouverture de la Coupe du monde prévu le 11 juin 2026, à Mexico.

Cette bande originale réunira des artistes de plusieurs continents et univers musicaux, afin de refléter la diversité de cette édition du Mondial à 48 équipes, selon le communiqué.