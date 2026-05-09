Sénégal: L'Université de Thiès signe une convention avec l'Institut sénégalais des auditeurs internes

Thiès — L'Université Iba Der Thiam de Thiès et l'Institut sénégalais des auditeurs internes (IIA) du Sénégal, ont signé jeudi, une convention de partenariat destinée à intégrer les formations spécialisées en audit interne dans le cursus sénégalais, a constaté l'APS.

"L'université a plusieurs objectifs, parmi lesquels la formation, l'enseignement, la recherche et surtout le service à la communauté", a relevé le professeur Cheikh Sarr, vice-recteur, en charge des études, de l'innovation pédagogique et de la vie universitaire de l'UIDT.

"L'audit est devenu indispensable, aussi bien dans le milieu académique que dans le milieu professionnel", a souligné M. Sarr.

Il intervenait en marge de la cérémonie de signature, organisée à l'occasion de la Journée nationale de l'audit interne, organisée par l'UFR SES de l'UIDT, en partenariat avec l'Institut des auditeurs internes (IIA) et l'Institut sénégalais des auditeurs et contrôleurs internes (ISACI).

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"Audit interne, intelligence artificielle et nouvelles normes : quels enjeux pour les organisations et les compétences de demain ?", est le thème de cette journée.

Il expliqué que cette rencontre était une occasion de discuter du métier d'auditeur, ainsi que des futures transformations qu'il devra subir, avec l'introduction de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle.

Selon lui, le recteur de l'UIDT tient beaucoup à ce que les universités se rapprochent du secteur professionnel.

"De nos jours, on parle beaucoup plus d'employabilité, [d'où] une [raison] supplémentaire de créer un pont entre le milieu académique et le milieu professionnel", a-t-il argumenté, non sans rappeler que la finalité de la formation des étudiants, est de les insérer dans le milieu professionnel.

Professeur Cheikh Sarr, vice-recteur"Pour nous [de l'IIA], cette convention est particulièrement importante puisqu'elle nous permet de former les auditeurs qui sont dans les universités", s'est réjouie Aïssatou Ndiaye, présidente de cet établissement, relevant que l'IIA est spécialisé dans la formation de professionnels de l'audit interne.

"Nous sommes la troisième ligne qui donne l'assurance que les processus de gestion de risque de contrôle sont bien maîtrisés au sein des organisations", a-t-elle renseigné.

Selon elle, la profession "devient de plus en plus importante, à l'heure de l'intelligence artificielle" et des "risques émergents que les étudiants doivent comprendre avant même de d'entrer dans le monde professionnel.

Aïssatou Ndiaye, présidente de cet établissement"Notre fonction a beaucoup évolué. Avant, nous étions des contrôleurs, mais maintenant nous sommes des partenaires stratégiques de l'organisation et nous faisons face à ces risques émergents, tels que l'intelligence artificielle et les nouvelles normes", a-t-elle affirmé.

"Nous [de] l'IIA, en tant qu'auditeurs internes, nous devons nous mettre à jour, pour pouvoir faire face à ces risques émergents, dont l'intelligence artificielle, la cyber-sécurité ...", a insisté la responsable.