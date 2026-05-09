Sénégal: Inondations à Matam - Le gouverneur appelle à ne pas reloger les sinistrés dans les écoles

Matam — Le gouverneur de Matam (nord), Saïd Dia a exhorté vendredi, les acteurs locaux à éviter le relogement des sinistrés d'inondations dans les écoles pour ne pas perturber la rentrée scolaire en octobre prochain.

"Il nous faut éviter au maximum de reloger les sinistrés dans les écoles pour ne pas perturber la rentrée de l'année scolaire suivante. Nous avons ici un stock de tentes et nous allons aussi en demander plus. A chaque fois qu'on doit déplacer des sinistrés ou qu'on constate une situation nécessitant un relogement, nous allons essayer de mettre en branle ces tentes pour éviter au mieux d'occuper les écoles", a-t-il dit.

Le chef de l'exécutif régional intervenait au terme d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) préparatoire de l'hivernage 2026 du Comité régional de gestion des inondations (CRGI).

Il a soutenu qu'à chaque fois que des familles sont relogées dans des établissements scolaires, les autorités rencontrent des difficultés pour les faire quitter à temps.

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Il a aussi évoqué la période de prévision pour le début de l'hivernage qui est fixé en juillet, ce qui coïncide, selon lui avec la tenue des examens.

Saïd Dia espère que les sapeurs-pompiers et les autorités administratives prendront les dispositions idoines pour essayer de suivre de près l'évolution des pluies à partir du mois de juin, en relation avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) pour essayer d'anticiper l'organisation des examens.

Le gouverneur de la région de Matam a également formulé d'autres recommandations pour une bonne gestion des inondations.

Sur les motopompes, il dit attendre une note du service régional du Développement communautaire qui doit faire la situation du matériel remis l'année dernière par le Programme de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS).

"Nous invitons les maires à procéder immédiatement au curage des caniveaux pour éviter d'obstruer l'écoulement normal des eaux de pluie", a-t-il dit, ajoutant qu'il faut aussi une réactualisation de tous les sites et de toutes les localités qui peuvent être menacés par les eaux de pluie ou de crue.

Il a laissé entendre qu'un travail a été fait dans un premier temps, mais il serait bien de le réactualiser afin de voir s'il y a évolution ou omissions.

Concernant le plan de contingence de l'année dernière, il a demandé à ce qu'il soit reconduit après réactualisation. Ce plan a permis en 2025 aux acteurs de "bien maîtriser les inondations dans la région", selon lui.

"Ce plan existe du niveau régional à celui communal. Cela nous avait permis de responsabiliser la gestion des inondations, de la rendre communautaire au point que l'administration était devenue un point de coordination, d'assistance et de supervision. Les véritables acteurs étaient les communautés", a rappelé M. Dia.

La réactualisation du plan de communication et la tenue périodique de rencontres font partie des recommandations.