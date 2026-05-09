Afrique: Omar Gaber (Zamalek SC) - 'Nous avons faim de nouveaux titres'

interview

Le capitaine du Zamalek SC, Omar Gaber, affirme que son équipe est déterminée à enrichir encore son palmarès continental avant la manche aller de la finale de la TotalEnergies CAF Confederation Cup 2025/26 face à USM Alger.

Les géants égyptiens se déplacent à Alger pour cette première confrontation prévue samedi au stade du 5-Juillet, avec ambition et confiance au moment de viser un nouveau sacre africain.

Gaber assure que le groupe reste totalement concentré malgré un calendrier chargé entre championnat égyptien et campagne continentale, convaincu que l'expérience accumulée pourrait faire la différence dans cette finale en deux manches.

Dans un entretien exclusif accordé à CAFonline.com, le joueur de 34 ans a mis en avant l'unité du vestiaire et la motivation qui anime cette génération, victorieuse de la Coupe de la Confédération et de la Supercoupe de la CAF la saison dernière.

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Il a également insisté sur l'importance de respecter l'adversaire algérien, tout en affichant la confiance du Zamalek dans sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous.

Quel est l'état d'esprit du groupe avant cette finale contre l'USM Alger ?

L'ambiance au sein du groupe est très positive. Les joueurs affichent une énorme concentration parce que nous savons l'importance de cette rencontre.

Nous jouons pour des titres aussi bien sur la scène nationale qu'africaine, et cela nous donne une motivation supplémentaire.

Nous voulons continuer à enrichir notre palmarès continental et, personnellement, j'espère remporter une deuxième Coupe de la Confédération après celle gagnée la saison dernière.

Qu'est-ce qui rend ce Zamalek capable de gérer les grands rendez-vous continentaux ?

L'équipe a acquis une expérience importante dans les compétitions africaines. Nous avons remporté récemment la Coupe de la Confédération et la Supercoupe, donc les joueurs savent ce qu'il faut pour réussir à ce niveau.

Il existe une très grande unité dans le vestiaire. Tout le monde travaille pour le même objectif et cet esprit collectif représente l'une de nos plus grandes forces.

Comment analysez-vous cette équipe de l'USM Alger avant la finale ?

L'USM Alger est une équipe solide et sa présence en finale est totalement méritée. On n'atteint pas ce niveau par hasard.

Ils possèdent des joueurs expérimentés et bénéficient d'un fort soutien populaire, surtout à domicile.

Nous les respectons énormément, mais dans le même temps, nous sommes concentrés sur l'objectif de revenir avec un résultat positif dès le match aller.

Quel rôle joue votre expérience de capitaine dans la gestion du groupe ?

Je fais partie de l'équipe première depuis 2010, donc j'essaie de transmettre mon expérience aux plus jeunes et de les aider à préparer ce type de rendez-vous.

Nous avons également plusieurs joueurs expérimentés dans l'effectif et nous nous rappelons constamment l'importance de rester concentrés et attentifs au moindre détail, surtout dans les grandes affiches comme celle-ci.

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters du Zamalek avant cette finale ?

Je tiens à remercier nos supporters, parce qu'ils représentent la partie la plus importante de cette équipe. Leur soutien fait une énorme différence pour nous.

Nous allons tout donner pour les rendre fiers. Nous savons ce que représente cette compétition pour eux et nous comptons sur leur soutien lors des prochaines rencontres, en particulier pour le match retour au Caire.