Algérie: Moatamed Gamal (Zamalek SC) - « Les joueurs affichent une forte motivation pour gagner en Algérie »

interview

L'entraîneur du Zamalek SC, Moatamed Gamal, a assuré que ses joueurs aborderont la manche aller de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025/26 face à USM Alger, ce samedi 9 mai, avec de grandes ambitions et la ferme intention de revenir du stade olympique du 5-Juillet d'Alger avec un résultat positif, capable de les rapprocher du sacre continental.

Le technicien égyptien a expliqué que les préparatifs du Zamalek avaient débuté immédiatement après l'arrivée de l'équipe en Algérie, malgré un calendrier particulièrement chargé et la fatigue accumulée après la récente rencontre disputée en championnat d'Égypte.

Selon lui, toute l'attention du groupe est désormais tournée vers cette première manche de la finale continentale, avec l'objectif d'obtenir le meilleur résultat possible avant le retour.

Dans un entretien exclusif accordé à CAFonline.com, Gamal a insisté sur l'importance de l'expérience présente au sein de l'effectif cairote pour ce type de rendez-vous. Il a notamment évoqué les joueurs déjà sacrés sur la scène continentale, les internationaux expérimentés, mais aussi ceux qui rêvent de décrocher leur premier trophée africain sous les couleurs du club.

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L'entraîneur a également mis en avant l'état d'esprit et la motivation du groupe, qu'il considère comme l'une des principales forces de son équipe.

Tout en affichant un profond respect pour l'USM Alger, il a estimé que cette double confrontation opposerait deux grandes équipes du continent, rappelant aussi l'importance de l'aspect mental dans une finale de cette dimension.

Comment préparez-vous cette finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération face à un adversaire solide comme l'USM Alger ?

Moatamed Gamal : Le Zamalek prépare cette rencontre avec beaucoup de sérieux compte tenu de son importance. Il s'agit d'un match capital, la première manche d'une finale continentale.

L'équipe a commencé sa préparation dès notre arrivée en Algérie mercredi, malgré la fatigue des joueurs, surtout après notre rencontre de championnat disputée mardi dernier.

Nous avons désormais tourné la page du championnat pour nous concentrer pleinement sur cette première manche face à l'USM Alger, avec l'ambition d'obtenir un résultat positif et de nous rapprocher du titre africain. Toute notre concentration est portée sur cette rencontre.

Quels sont les principaux points forts sur lesquels vous vous appuyez avant cette finale continentale ?

Les joueurs du Zamalek affichent un excellent état d'esprit et une forte motivation pour remporter cette première manche. L'équipe possède également des cadres expérimentés dont l'objectif est de gagner en Algérie et de rendre les supporters heureux.

L'expérience du Zamalek dans les grands rendez-vous africains peut-elle faire la différence dans cette finale ?

Bien sûr. Le Zamalek dispose de joueurs expérimentés et d'internationaux habitués à ce type de matches.

Plusieurs éléments de l'effectif ont déjà disputé la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2024 contre RS Berkane et avaient remporté le trophée.

Les nouveaux joueurs possèdent également l'expérience et la motivation nécessaires pour aller chercher leur premier titre continental avec le club.

Quel regard portez-vous sur le style de jeu de l'USM Alger et quelles seront les clés sur le terrain lors de cette double confrontation ?

L'USM Alger est une équipe solide et ce sera un match difficile. Nous respectons beaucoup cet adversaire et nous l'avons étudié attentivement.

Notre préparation a été courte à cause de l'enchaînement des rencontres de championnat. L'USM Alger est un grand club, soutenu par un public remarquable.

Ce sera une opposition entre deux équipes soeurs et j'espère que le fair-play primera, comme ce fut le cas lors de nos deux matches contre CR Belouizdad en demi-finales.

J'espère assister à une rencontre disputée dans un excellent esprit et qui donnera une belle image du football arabe.

Quelle importance accordez-vous à l'aspect mental dans une finale de cette ampleur ?

Le mental sera un facteur essentiel. Il faudra beaucoup de concentration pour obtenir le meilleur résultat possible.

Nous travaillons sur les plans psychologique et tactique afin de préparer les joueurs dans les meilleures conditions. Je leur ai également demandé de mettre totalement de côté le championnat égyptien pour se focaliser uniquement sur ce rendez-vous face à l'USM Alger.

L'équipe qui sera la plus forte mentalement aura toutes les chances d'atteindre ses objectifs.

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters du Zamalek avant cette finale continentale ?

Je ne trouverai jamais les mots suffisants pour remercier les supporters du Zamalek pour leur soutien constant envers l'équipe.

J'espère que nous réussirons à leur offrir de la joie dans les semaines à venir en remportant le championnat d'Égypte ainsi que la Coupe de la Confédération.