Algérie/Egypte: Semaine décisive pour l'USM Alger et le Zamalek SC avant le coup d'envoi de leur finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025/26

La route vers la gloire continentale et une prime record de 4 millions de dollars débute cette semaine avec la manche aller de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025/26 entre l'USM Alger et le Zamalek SC, prévue samedi à Alger (coup d'envoi à 20h00 heure locale | 19h00 GMT).

Les deux clubs comptent parmi les récents vainqueurs de la compétition et tenteront d'inscrire une nouvelle fois leur nom au palmarès, consolidant davantage leur héritage dans l'histoire du football africain.

L'USM Alger accueillera cette première manche au Stade du 5 Juillet 1962, avant que le match retour ne se dispute au Stade International du Caire, le samedi 16 mai (21h00 heure locale | 18h00 GMT).

L'USM Alger avait été sacrée en 2023 après avoir dominé les Young Africans de Tanzanie grâce à la règle des buts à l'extérieur, après un score cumulé de 2-2.

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Le Zamalek SC avait remporté son premier titre en 2019, en venant à bout de la RS Berkane du Maroc à l'issue d'une séance de tirs au but, après un score cumulé de 1-1.

Le club égyptien avait récidivé en 2024, toujours face à la RS Berkane, cette fois grâce à la règle des buts à l'extérieur après un score global de 2-2.

Ces précédents illustrent parfaitement l'extrême compétitivité des finales récentes de la compétition, et cette édition 2025/26 ne devrait pas faire exception.

L'arbitre mauritanien Dahane Beida dirigera la manche aller, tandis que le Gabonais Pierre Atcho, arbitre expérimenté sur la scène continentale, officiera lors du match retour.

Le Zamalek a décroché sa qualification en dominant le CR Belouizdad sur le score cumulé de 1-0 en demi-finales, grâce notamment à une précieuse victoire à l'extérieur obtenue sur un but du Brésilien Juan Alvina.

De son côté, l'USM Alger s'est qualifiée grâce à la règle des buts à l'extérieur face à l'Olympic Club Safi, après un nul 0-0 à domicile et 1-1 au Maroc.

Au-delà du prestige sportif, les deux finalistes viseront également une récompense financière historique, CAF ayant porté la dotation du vainqueur à 4 millions de dollars, dans le cadre de ses investissements continus en faveur du développement des compétitions interclubs africaines et de l'écosystème footballistique continental.

FINALE DE LA TOTALEENERGIES CAF COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2025/26

Match aller

USM Alger - Zamalek SCDate : Samedi 09 mai 2026

Lieu : Stade du 5 Juillet 1962, Alger, Algérie

Coup d'envoi : 20h00 heure locale | 19h00 GMT

Arbitre : Dahane Beida (Mauritanie)

Match retour

Zamalek SC - USM AlgerDate : Samedi 16 mai 2026

Lieu : Stade International du Caire, Le Caire, Égypte

Coup d'envoi : 21h00 heure locale | 18h00 GMT

Arbitre : Pierre Atcho (Gabon)

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CAF - Division de la Communication