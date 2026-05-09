Afrique: Qualifications Mondial U-20 féminin - Avantage Nigeria et Cameroun, suspense ailleurs

Le dernier tour des qualifications africaines pour la Coupe du Monde Féminine U-20 a livré ses premiers verdicts, avec des dynamiques déjà bien dessinées avant les matches retour. Certaines nations ont pris une option sérieuse, tandis que d'autres devront batailler jusqu'au bout.

Le Nigeria, référence continentale chez les jeunes, a parfaitement lancé sa double confrontation face au Malawi (2-0). Longtemps accrochées, les Nigérianes ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à un but contre son camp de M. Kenneth (46e), avant que K. Ifeanyi ne fasse le break (57e). Sérieuses et efficaces, les Super Falconets se positionnent idéalement avant le match retour.

Même constat pour le Cameroun, solide vainqueur de la Tanzanie (3-1). Pourtant surprises d'entrée par Gerald (17e), les Camerounaises ont rapidement réagi. Nyadjou, auteure d'un doublé (36e, 50e), et Meva juste avant la pause (45e+3) ont renversé la rencontre. Un succès convaincant qui place les Lionnes Indomptables en position favorable.

En revanche, le suspense reste entier entre la Côte d'Ivoire et le Bénin (1-1). N'Guessan avait ouvert le score pour les Ivoiriennes (29e), mais Gandonou a rapidement répondu (37e). Tout se jouera lors du second acte, dans une confrontation très équilibrée.

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Le Ghana a, lui aussi, pris une courte avance face à l'Ouganda (2-1). Après l'ouverture du score de Nabukenya (32e), les Ghanéennes ont renversé la situation grâce à Mensah (55e) et Abesik en fin de match (85e). Un avantage précieux mais fragile.

Les résultats des matchs aller

Nigeria 2-0 Malawi

Buteuses : M. Kenneth (46e csc) K. Ifeanyi (57e)

Cameroun 3-1 Tanzanie

Buteuses : M. Nyadjou (36e,50e),K.Meva 45+3 / W. Gerald (17e)

Côte d'Ivoire 1-1 Bénin

Buteuses : N. N'Guessan (29e) / R. Gandonou (37e)

Ghana 2-1 Ouganda

Buteuses : P.Mensah (55e), L. Abesik (85e) / A. Nabukenya (32e)

Calendrier des matchs retour

Samedi 9 mai

Ouganda - Ghana, 13h00 GMT, FUFA Stadium Kadiba, Kampala

Malawi - Nigeria, 13h00 GMT, Bingu National Stadium, Lilongwe

Dimanche 10 mai

Tanzanie - Cameroun, 12h30 GMT, Amaan Stadium, Zanzibar

Bénin - Côte d'Ivoire, 15h00 GMT, Stade de Kegué, Lomé