Maroc: La Zambie réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et salue la résolution 2797

La République de Zambie a réaffirmé, jeudi, sa position ferme et constante en faveur de l'intégrité territoriale et de la marocanité du Sahara.

Elle a également salué l'adoption historique le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797, qui consacre dans le cadre de la souveraineté marocaine le plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à Rabat, à l'issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Zambie, Mulambo Haimbe, en visite de travail au Maroc.

M. Haimbe a également exprimé le soutien de son pays aux efforts des Nations unies pour parvenir à un règlement de ce différend régional, ainsi qu'au plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc, le considérant comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de cette question.

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Il a, par ailleurs, souligné que cette initiative constitue une base pragmatique et constructive en vue de parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable.

Pour sa part, M. Bourita a salué l'évolution positive des relations entre les deux pays frères au cours des dernières années, favorisée notamment par l'ouverture, en octobre 2020, de l'ambassade de Zambie à Rabat et de son consulat général à Laâyoune.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie a salué les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l'intégration régionale et du développement en Afrique, mettant notamment en avant l'importance de l'Initiative des Etats africains atlantiques ainsi que de l'Initiative Royale pour le Sahel.

Ces initiatives visent à renforcer l'intégration régionale, à améliorer la connectivité entre les pays africains et à faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, a précisé le chef de la diplomatie zambienne en visite de travail dans le Royaume.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à Rabat à l'issue des entretiens entre M. Haimbe et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

A cette occasion, les deux ministres ont salué la dynamique de coopération Sud-Sud impulsée par le Royaume, considérée comme un levier essentiel pour le renforcement de la solidarité africaine et la promotion d'un développement partagé et durable.

Ils ont, en outre, exprimé leur volonté commune de renforcer leur coordination au sein des instances régionales et internationales, afin de consolider davantage cette coopération et d'en maximiser l'impact au service des intérêts du continent africain.