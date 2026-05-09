Congo-Kinshasa: Kananga - Début des travaux de fondation et de l'aire de jeu du stade de Kanyuka

L'entreprise 2K Service a lancé, depuis quelques jours, les travaux de construction du stade de Kanyuka, à Kananga, dans la province du Kasaï-Central.

Le Directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) / Grand-Kasaï, Gilbert Kapuku Ngindu, a constaté le démarrage effectif de ces travaux lors d'une visite d'itinérance effectuée jeudi 7 mai sur le site.

Sur place, l'entreprise procède actuellement au coulage du béton de propreté des fondations ainsi qu'à l'aplanissement de l'aire de jeu du futur stade.

A l'issue de cette visite, le responsable de l'ACGT s'est déclaré satisfait de l'évolution du chantier.

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« Les premières phases de construction sont bien entamées. Les ouvriers travaillent avec détermination afin de respecter les délais fixés », a-t-il déclaré, saluant l'engagement des équipes techniques.

Le futur stade de Kanyuka, d'une capacité de 10 000 places, est érigé sur une concession de 12 hectares. Selon l'ACGT, cette infrastructure sportive moderne devra répondre aux standards internationaux, tant sur le plan technique que sécuritaire.

Lors de son itinérance, l'ingénieur Gilbert Kapuku Ngindu a parcouru les différentes zones du chantier, notamment celles dédiées au coulage du béton, à l'aplanissement de la pelouse et au démarrage des travaux de ferraillage dans l'atelier.

Le contrôle des travaux est assuré par le cabinet Tropique Architecture, tandis que leur exécution est confiée à 2K Service, sous-traitant de l'entreprise chinoise SISC SA, le tout sous la supervision de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics.

Ce projet s'inscrit dans la dynamique nationale de modernisation des infrastructures sportives, traduisant la volonté du gouvernement de promouvoir le sport comme vecteur de jeunesse, de santé et de cohésion sociale.

Depuis plusieurs années, les clubs de Kananga disputent leurs matchs au stade des Jeunes, situé au quartier Kapanda, dans la commune de Katoka, une infrastructure jugée insuffisante.

La construction du stade de Kanyuka est financée dans le cadre du programme sino-congolais.