Congo-Kinshasa: Réforme constitutionnelle en RDC - Felix Tshisekedi n'exclut pas un troisième mandat

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Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire sur la déclaration du chef de l'Etat au sujet des élections de 2028.

En effet, lors de la conférence de presse organisée en marge de la journée internationale de la liberté de la presse le mercredi 06 mai à Kinshasa, le président Felix Tshisekedi a affirmé qu'il ne serait pas possible d'organiser les élections prévues en 2028 si la guerre dans l'Est du pays n'est pas terminée. C'était lors d'une conférence de presse tenue mercredi 6 mai à Kinshasa.

« Si nous ne parvenons pas à mettre fin à cette guerre, malheureusement, il ne sera pas possible d'organiser les élections en 2028 », a affirmé le chef de l'État.

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Félix Tshisekedi a justifié cette position par la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, toujours touchées par les conflits armés.

Selon lui, organiser un scrutin dans ces conditions serait techniquement et politiquement difficile, voire impossible.

« Comment est-ce qu'on va organiser des élections sans le Nord et le Sud-Kivu ? », s'est-il interrogé.

Pour illustrer son propos, le président congolais a cité la situation en Ukraine, où les élections ont été suspendues depuis deux ans en raison de la guerre.

Il a estimé que la communauté internationale comprend ce type de décision lorsqu'un pays est en situation de conflit armé.

1er sujet : Les sanctions américaines contre l'ancien président Joseph Kabila.

2ème sujet : Debat sur la réforme constitutionnelle en RDC.

3ème sujet : Le paradoxe entre les préoccupations politiques et les besoins réels des congolais.

Invités :

-John Kanyunyu, correspondant de la Radio Allemande, Deutsche Welle.

-Luc Lutala, membre de la société civile, il est analyste politique et électoral. Il est également président de l'ONG Espoir Pour Tous et Directeur du Centre Régional d'expertise, de Management Electoral et des Droits civils et Politiques. (CREME-DCP).

-Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Madame Collette Brackman, journaliste qui a travaillé pendant longtemps pour le journal « Le Soir ».

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