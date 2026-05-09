Afrique: LINAFOOT/Play-offs - L'AS Vita Club s'impose face au FC Lupopo et engrange ses trois premiers points

L'AS Vita Club a assuré l'essentiel en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au FC Saint-Éloi Lupopo, vendredi 8 mai, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, dans le cadre des Play-offs de la LINAFOOT.

Un succès précieux pour les Moscovites kinois, qui restent ainsi dans la course aux premières places.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 23e minute par Platini Mpiana Mozizi, opportuniste sur une action offensive bien exploitée. Cette réalisation s'est révélée décisive dans l'issue de la rencontre.

Après l'ouverture du score, Vita Club a su gérer son avance avec discipline. Les Dauphins Noirs ont fait preuve d'une solidité défensive remarquable, neutralisant les offensives répétées des Cheminots de Lupopo.

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Le FC Lupopo n'a pourtant pas démérité. Plus entreprenants en seconde période, les Lushois ont tenté de revenir au score, mais ont manqué de réalisme dans le dernier geste, tombant sur une défense bien organisée et un gardien vigilant.

A noter que l'AS Vita Club a également manqué l'occasion de se mettre à l'abri, en ratant un penalty en seconde période.

Grâce à cette victoire, l'AS Vita Club empoche ses trois premiers points dans cette phase décisive du championnat, tandis que le FC Lupopo est appelé à se relancer rapidement pour rester compétitif dans ces Play-offs.

Classement provisoire des Play-offs

AS Maniema Union- 6 points (+3)

FC Les Aigles du Congo- 4 points (+2)

FC Saint-Éloi Lupopo - 4 points (0)

TP Mazembe - 3 points (+1)

CS Don Bosco- 3 points (+1)

AS Vita Club - 3 points (-2)

Céleste FC - 1 point (-1)

AS Simba - 1 point (-2)