Angola: CIVICOP découvre une fosse commune contenant plus de 500 dépouilles au cimetière 14

Luanda — La Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP) a découvert, ce vendredi, une fosse commune au cimetière n° 14 de Luanda, contenant plus de 500 dépouilles humaines, dans le cadre des enquêtes menées sur les victimes des conflits politiques en Angola.

Dans une déclaration à la Televisão Pública de Angola, le ministre de la Justice et coordinateur de la CIVICOP, Marcy Lopes, a indiqué qu'après cinq années de recherches menées à l'aide de divers équipements technologiques, il a été possible d'identifier un emplacement au cimetière Quatorze d'où sont extraits les restes de plus de 500 personnes.

Selon le ministre, les dépouilles seront envoyées à des laboratoires pour des analyses afin de confirmer les identités et d'accompagner les familles dans leurs démarches de reconnaissance.

À cette fin, le responsable a expliqué qu'une liste sera publiée à l'Unité centrale de criminalistique de Luanda, ainsi que dans les autres provinces du pays, afin de permettre aux membres de la famille de fournir des échantillons d'ADN pour des tests de compatibilité.

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Marcy Lopes a souligné que l'objectif principal de la création de CIVICOP est d'identifier toutes les victimes des conflits politiques afin de permettre, par la suite, l'organisation de funérailles dignes et le renforcement du processus de réconciliation nationale.

« L'objectif principal de la création de CIVICOP est de garantir que les griefs persistants puissent être apaisés grâce à l'identification de ces personnes et, par conséquent, à l'organisation de funérailles dignes qui n'ont pas été possibles au moment de leur décès », a-t-il insisté.

Selon les informations fournies par la commission, les restes humains découverts dans la fosse commune dudit cimetière pourraient appartenir à des victimes des événements du 27 mai.

CIVICOP est un organisme angolais créé en 2019 pour identifier, exhumer et restituer les restes des victimes des conflits politiques survenus en Angola entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002, dans le cadre de la promotion de la réconciliation nationale.

