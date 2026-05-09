Angola: La lutte contre les infractions douanières parmi les priorités de la police fiscale de Benguela

Benguela ( — Le nouveau commandant de la Police Fiscale de la province de Benguela, le commissaire Jorge Ambrósio de Lemos, a souligné jeudi la lutte contre les infractions douanières et fiscales comme une priorité de l'agence.

Dans des déclarations à la presse, après avoir été présenté aux membres du Commandement provincial de la Police nationale (CPPN) à Benguela, le commissaire Jorge Ambrósio de Lemos a cité la contrebande et l'évasion fiscale comme les délits les plus préoccupants.

Selon le responsable, la situation en matière de fraude douanière et fiscale est actuellement calme dans la province de Benguela, la Police fiscale, en collaboration avec l'Administration générale des impôts (AGT), réagissant promptement à ces problèmes.

Jorge Ambrósio de Lemos a indiqué que les cas de contrebande sous toutes ses formes et de fraude fiscale entravant considérablement le recouvrement des recettes pour les caisses de l'État.

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C'est pourquoi, a-t-il souligné, la Police fiscale, dans le cadre de sa spécialisation, met en oeuvre des mesures opérationnelles pour détecter et combattre les infractions douanières et fiscales.

D'après lui, l'augmentation des importations de marchandises s'accompagne généralement d'une hausse de la criminalité.

« Si le mode opératoire change, nous devons également adapter nos méthodes de détection et d'application de ces pratiques », a-t-il insisté.

Le commissaire Aristófanes dos Santos, commandant provincial de la Police nationale à Benguela, a déclaré que la province, tout comme Luanda, connaissait des difficultés spécifiques en matière de criminalité, d'où la nécessité d'une coordination avec le commandement supérieur.

Le nouveau commandant de l'Unité de police fiscale de Benguela succède au commissaire principal José Amaral Tchitombe, qui a occupé ce poste pendant cinq ans avant de prendre sa retraite.

La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence du commandant national de la Police fiscale, Manuel Fernandes,