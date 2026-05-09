Angola: Démantèlement d'un réseau criminel présumé à Cabinda

Cabinda — Un réseau criminel présumé spécialisé dans les vols à main armée a été démantelé ces derniers jours par la Police nationale dans la localité de São Pedro, municipalité de Ngoio, province de Cabinda.

Selon le chef du Département des enquêtes criminelles (DIIP), le sous-inspecteur Álvaro Nguendangolo, qui s'est adressé à la presse jeudi lors de la présentation des suspects, le groupe était composé de sept individus.

Il a expliqué que le démantèlement du réseau faisait suite à une opération de courte durée menée par les agents de la police au début du mois.

Le sous-inspecteur Álvaro Nguendangolo a ajouté que les accusés, âgés de 23 à 46 ans, sont également poursuivis pour vol qualifié, agression sexuelle et voies de fait.

Au cours de l'opération policière, les agents ont saisi deux fusils de type AKM, un pistolet artisanal et des appareils électroménagers.

Le responsable a réaffirmé la lutte acharnée contre la criminalité dans la région et a appelé la population à continuer de coopérer avec les autorités en signalant les criminels.

