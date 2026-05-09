Angola: Démantèlement d'un réseau criminel présumé à Cabinda

8 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda — Un réseau criminel présumé spécialisé dans les vols à main armée a été démantelé ces derniers jours par la Police nationale dans la localité de São Pedro, municipalité de Ngoio, province de Cabinda.

Selon le chef du Département des enquêtes criminelles (DIIP), le sous-inspecteur Álvaro Nguendangolo, qui s'est adressé à la presse jeudi lors de la présentation des suspects, le groupe était composé de sept individus.

Il a expliqué que le démantèlement du réseau faisait suite à une opération de courte durée menée par les agents de la police au début du mois.

Le sous-inspecteur Álvaro Nguendangolo a ajouté que les accusés, âgés de 23 à 46 ans, sont également poursuivis pour vol qualifié, agression sexuelle et voies de fait.

Au cours de l'opération policière, les agents ont saisi deux fusils de type AKM, un pistolet artisanal et des appareils électroménagers.

Le responsable a réaffirmé la lutte acharnée contre la criminalité dans la région et a appelé la population à continuer de coopérer avec les autorités en signalant les criminels.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.