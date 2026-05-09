Angola: L'ambassade de Cuba fait don de livres au FOCOBACC

Luanda — L'ambassade de Cuba en Angola a fait don, ce vendredi à Luanda, de 26 livres au Forum des combattants de la bataille de Cuito Cuanavale (FOCOBACC), une initiative visant à préserver et à diffuser l'histoire commune des deux pays.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de la naissance de l'ancien président cubain Fidel Castro, considéré comme le principal artisan de l'« Opération Carlota », mission d'aide militaire internationale fournie par Cuba à l'Angola.

Selon Óscar González, représentant de l'ambassade de Cuba, qui s'est exprimé lors de l'inauguration de l'événement, l'objectif principal de cette initiative est de permettre aux générations actuelles et futures d'approfondir leur connaissance du peuple angolais grâce à la préservation de ce patrimoine historique.

Il a précisé que le don comprend un drapeau cubain, un portrait de Fidel Castro et plusieurs de ses oeuvres, dont beaucoup ont été écrites par des combattants cubains. A ce propos, il a cité en exemple le livre « La Bataille de Cabinda », écrit par le général Ramón Espinosa Martín, chef des troupes cubaines présentes sur terrain dans cette province du nord d'Angola.

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Le responsable a expliqué que ce don a été rendu possible grâce au soutien du Centre Fidel Castro Ruz, qui a partagé une partie de sa collection bibliographique avec le FOCOBACC.

Óscar González a souligné que dans le sud-est de l'Angola, le sang des combattants et internationalistes cubains s'est mêlé à celui des combattants angolais qui ont défendu l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Angola.

« Le courage, la fermeté et l'audace dont ont fait preuve Cubains et Angolais au combat sont des leçons précieuses à l'heure où le gouvernement des États-Unis menace de lancer une agression militaire contre Cuba », a-t-il déclaré.

Pour le diplomate, ces ouvrages mettront en lumière les efforts déployés par les combattants angolais des Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), qui ont combattu aux côtés des internationalistes cubains pour défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays.