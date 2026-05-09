Ile Maurice: Qui induit qui en erreur ?

La Gambling Regulatory Authority (GRA) n'aura visiblement pas apprécié les révélations publiées par l'express dans l'affaire Rye Joorawon.

L'instance régulatrice a, en effet, émis un communiqué, en début de soirée de ce vendredi 8 mai, afin de remettre en cause la crédibilité de l'express dans deux articles consacrés à cette affaire.

Nous maintenons que, contrairement à ce que veut faire croire le communiqué de la GRA, les informations publiées sur le site lexpress.mu au sujet d'une tentative visant à empêcher Rye Joorawon de monter en selle, aussi bien à l'entraînement qu'en course, sont totalement véridiques et nous ont été communiqués par nul autre qu' un officiel de la Horse Racing and Integrity Division (HRID) à 12 h 59 jeudi après-midi.

En vertu de l'éthique journalistique et par devoir de protection de notre source, nous ne comptons pas révéler son identité. Toutefois, si une cour de justice l'exige, nous n'aurons pas d'autre choix que de produire les captures d'écran que nous avons à notre disposition, pour attester de notre bonne foi.

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Nous tenons à faire ressortir qu'à la suite du premier message que nous avons reçu hier après-midi, un journaliste de notre rédaction a appelé notre source à la HRID qui lui a confirmé la nouvelle.

Par la suite, plus tard dans l'après-midi nous avons appris à notre grand étonnement, que la GRA s'était rétractée au sujet du cas Joorawon. Au lieu de monter sur ses grands chevaux et de mettre en doute notre crédibilité, l'instance régulatrice aurait intérêt à remettre un peu d'ordre dans ses rangs car la false and malicious statement qu'elle nous accuse d'avoir publiée nous a été transmis par un de ses officiers.

Depuis quelque temps, la GRA semble s'engager dans une dérive préoccupante : celle de s'en prendre aux journalistes qui osent rapporter des faits et dire la vérité, contrairement à d'autres qui privilégient les interviews de complaisance et le journalisme accommodant. Quant à nous à l'express, nous revendiquons notre droit à informer nos lecteurs, n'en déplaise à certains.