Afrique: Championnats d'Afrique de Natation 2026 (Oran) - Habiba Belghith décroche l'or au 50 m brasse et signe un triplé historique

Championnats d'Afrique de Natation 2026 - Oran : Habiba Belghith réalise un triplé d'or historique

La nageuse tunisienne Habiba Belghith continue d'écrire l'histoire aux Championnats d'Afrique de natation 2026, organisés à Oran, en Algérie. Ce vendredi, elle a décroché une nouvelle médaille d'or en remportant le 50 m brasse seniors avec un chrono de 32.44, signant ainsi un triplé d'or exceptionnel lors de cette compétition continentale.

Un triplé d'or pour Habiba Belghith

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Habiba Belghith confirme son statut de meilleure nageuse africaine en brasse. Après ses victoires sur le 100 m brasse seniors (1:12.05) et le 200 m brasse seniors (2:37.53) lors des journées précédentes, la Tunisienne a réalisé le grand chelem dans sa discipline, s'imposant comme une dominatrice incontestée de la brasse féminine sur le continent africain.

D'autres médailles pour la Tunisie

La sélection tunisienne continue de briller à Oran. Kenza Chaachaï a décroché une nouvelle médaille de bronze en terminant troisième du 100 m dos juniors en 1:05.15, après un premier bronze obtenu jeudi sur le 50 m dos juniors. La jeune Ilef Omri a également monté sur le podium en remportant le bronze du 50 m brasse juniors avec un temps de 34.17.

À ces performances s'ajoute la médaille d'argent de Youssef Douma, obtenue mercredi sur le 800 m nage libre juniors en 8:15.20.

La Tunisie bien représentée jusqu'au 10 mai

La sélection tunisienne, composée de neuf nageurs, poursuit sa participation à ces championnats qui se tiennent jusqu'au 10 mai 2026. L'équipe comprend deux représentantes seniors -- Habiba Belghith et Kenza Chaachaï -- ainsi que sept nageurs juniors : Mohamed Yassine Ben Ajmia, Youssef Douma, Israa Aouam, Ilef Omri, Ilef Zouaghi, Zeineb Ben Taher et Kmar Derbal.