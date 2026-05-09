Tunisie: Match Espérance-Club Africain - Dispositif spécial de circulation et de sécurité autour du stade de Radès

À l'occasion de la rencontre de la 14e journée retour du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football, prévue le dimanche 10 mai 2026 à 16h00 au stade Hammadi Agrebi de Radès, opposant l'Espérance Sportive de Tunis au Club Africain, le ministère de l'Intérieur a annoncé un ensemble de mesures de circulation et de sécurité.

Ce dispositif vise à assurer le bon déroulement de l'événement, à fluidifier le trafic et à garantir la sécurité des supporters aux abords du stade.

Restrictions de circulation dès la matinée

La circulation et le stationnement de tous types de véhicules seront interdits sur la route nationale n°1, entre le carrefour Choucha Radès et le carrefour Borj El Ouzir à Ezzahra, de 11h00 à 20h00. Cette restriction ne concerne pas les personnes munies de billets d'accès ou d'abonnements se rendant au stade.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ouverture anticipée des portes du stade

Les portes du stade Hammadi Agrebi ouvriront à partir de 12h30. Les autorités recommandent vivement aux supporters d'arriver tôt afin d'éviter les files d'attente et les encombrements.

Les détenteurs d'abonnements devront obligatoirement présenter leurs titres d'accès à l'ensemble des points de contrôle mis en place autour du périmètre du stade, notamment aux différents carrefours et entrées sécurisées.

L'accès aux espaces VIP et aux loges sera exclusivement réservé aux détenteurs de billets spécifiques, ainsi qu'aux journalistes et invités, via l'entrée principale.

Organisation des parkings pour fluidifier la circulation

Afin de réduire les congestions routières, un dispositif de répartition des parkings a été mis en place :

Le parking sud est réservé aux détenteurs d'abonnements et de billets VIRAGE et PELOUSE. L'accès pourra se faire via plusieurs itinéraires balisés, notamment depuis l'autoroute sud ou la route nationale n°1.

Le parking nord est réservé aux détenteurs d'abonnements TRIBUNE et ENCEINTE, avec des accès organisés depuis l'échangeur du stade, la route nationale n°1 ou encore le carrefour Noubou.

Le ministère de l'Intérieur appelle les supporters à stationner exclusivement dans les espaces dédiés afin de garantir la sécurité des véhicules et la fluidité de la circulation à la sortie du stade.

Il rappelle également la nécessité de respecter strictement le Code de la route, notamment en évitant les comportements dangereux, la surcharge des véhicules et le transport anarchique.