Tunisie: Tuninvest SICAR - Bénéfice net en hausse de 193 % en 2025 et changement à la tête du conseil d'administration

Le Conseil d'Administration de Tuninvest SICAR, réuni le 29 avril 2026, a arrêté les états financiers de l'exercice 2025, faisant apparaître un résultat net de près de 2,3 millions de dinars, en progression de 193 % par rapport à l'exercice précédent.

Cette croissance est attribuée principalement à l'augmentation des dividendes distribués par les sociétés du portefeuille, notamment la société Nouvelair.

Le Conseil d'Administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire le 11 juin 2026, au cours de laquelle il sera proposé aux actionnaires la distribution d'un dividende de 1,250 dinar par action.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Brahim Anane de ses fonctions d'administrateur et de président du Conseil d'Administration. Mokhtar Zannad a été élu en qualité de nouveau président du Conseil d'Administration.