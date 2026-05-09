Tunisie: Coup d'envoi des vols du Hajj 2026 depuis l'aéroport de Monastir

8 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'aéroport Habib Bourguiba de Monastir a donné, vendredi 8 mai 2026, le coup d'envoi officiel de la saison du Hajj 2026 avec le départ du premier vol de pèlerins tunisiens vers les lieux saints.

Le vol TU5005 de Tunisair, à destination de Médine, a quitté l'aéroport à 18h35 avec 266 pèlerins à son bord. Ce premier départ inaugure un programme de plusieurs rotations prévues entre les mois de mai et juin 2026 au départ de Monastir.

La cérémonie de lancement s'est tenue en présence de M. Issa Moussa, Gouverneur de Monastir, de Mme Mélanie Lefebvre, Directrice Générale de TAV Tunisie, ainsi que de plusieurs responsables et représentants des différentes structures impliquées dans l'organisation des vols du pèlerinage.

Cette opération marque une étape importante pour les fidèles tunisiens entamant leur voyage spirituel vers les lieux saints. À cette occasion, d'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés afin d'assurer aux pèlerins un accueil optimal et un accompagnement de qualité tout au long de leur passage à l'aéroport.

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Les équipes mobilisées ont veillé au bon déroulement de toutes les étapes du voyage, notamment l'enregistrement, l'assistance, l'orientation des passagers, le confort en salle d'embarquement ainsi que les procédures d'embarquement sécurisé.

Grâce à cette organisation, le premier vol de la saison s'est déroulé dans des conditions marquées par la sérénité, l'émotion et une coordination exemplaire, illustrant l'engagement de tous les partenaires à garantir aux voyageurs des services répondant aux plus hauts standards de qualité et de sécurité.

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