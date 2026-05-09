Burkina Faso: Concours Prix Galian 2026 - Installation des membres des jurys de la 29e édition

8 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a procédé à l'installation des membres des différents jurys de la 29 ème édition du Concours Prix Galian, le vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou.

Les cinq jurys auront la lourde tâche d'examiner 268 oeuvres publiées ou diffusées de 134 candidats dont 68 en presse écrite ; 70 en radiodiffusion sonore ; 28 oeuvres en radiodiffusion télévisuelle ; 58 en presse en ligne et 34 oeuvres en langues nationales.

Le Ministre Pingdwendé a rappelé le rôle et la responsabilité des membres des jurys dans la préservation de la notoriété et la crédibilité du concours Prix Galian.

Il les a par ailleurs invités à « évaluer avec impartialité et professionnalisme les oeuvres dans le strict respect des principes d'équité et de transparence ».

 

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