Congo-Brazzaville: Affaires sociales - La ministre au contact des humanitaires

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a rencontré les points focaux de l'action humanitaire, le 8 mai à Brazzaville. Une prise de contact après sa nomination, il y a quelques jours, pour se faire une idée de l'ensemble des acteurs impliqués dans la coordination et la réponse humanitaires.

En effet, il n'y a pas que les cadres et agents du ministère en charge de l'Action humanitaire qui agissent en la matière. Les points focaux viennent de quinze ministères, des agences du système des Nations unies et des organisations non gouvernementales.

La ministre les a félicités pour leur contribution active dans la réponse humanitaire face aux catastrophes qu'a connu le pays. Elle a promis, par ailleurs, de poursuivre l'oeuvre amorcée par ses prédécesseurs.

Au cours d'une prochaine rencontre avec les points focaux, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire définirai la feuille de route en vue d'améliorer la qualité de la réponse humanitaire.