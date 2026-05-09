Congo-Brazzaville: 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 - L'événement célébré à Brazzaville

Le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou; le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Congo, Fabien Lalitte; et l'ambassadrice de l'Union européenne au Congo, Anne Marchal, accompagnés du maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, ont déposé, le 8 mai à Brazzaville, des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée en mémoire du général Leclerc.

Hautement symbolique, le 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s'est dérouléeen présence de l'attaché de défense de l'ambassade de France au Congo, le colonel Thomas Cassan, des autorités congolaises et françaises, des responsables des Forces armées congolaises et des anciens combattants.

Cette date, marquant la capitulation allemande et la victoire des alliés, revêt pour le Congo un caractère particulier. En effet, Brazzaville devenant aussi la capitale de la France libre, constituait ainsi une base importante de la résistance française. Délivrant le message de la ministre des Armées et des Anciens combattants de la République française, le capitaine Carrigues, du détachement d'appui à la coopération, sécurité et défense, a indiqué qu'il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire le continent africain à un empire de maîtres et d'esclaves.

« Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le "patriotisme agissant" que le général Leclerc confiait aux hommes de la deuxième division blindée en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser », a-t-il souligné.

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La sonnerie aux morts et l'exécution des hymnes nationaux, notamment la Marseillaise et la Congolaise, l'ont été par la musique des Farces armées congolaises.