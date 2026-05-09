Sénégal: Rumeur sur le décès d'un détenu à Foundiougne - L'Administration pénitentiaire précise

La Direction générale de l'Administration pénitentiaire du Sénégal a publié, ce 8 mai 2026, un communiqué afin de clarifier des informations relayées par plusieurs médias concernant un supposé suicide à la Maison d'arrêt et de correction de Foundiougne.

Dans sa note officielle, l'administration dément formellement toute implication d'une femme détenue dans cette affaire. « Aucun cas de suicide impliquant une femme détenue n'a été enregistré à la Maison d'arrêt et de correction de Foundiougne », précise le communiqué. Les autorités ajoutent qu'aucune femme n'est actuellement écrouée dans cet établissement pénitentiaire.

L'Administration pénitentiaire apporte également des précisions sur l'identité de la personne décédée. Contrairement aux informations évoquant un condamné à 20 ans de réclusion, il s'agirait en réalité d'un détenu provisoire de sexe masculin. Celui-ci est décédé dans la nuit du 6 au 7 mai 2026 au district sanitaire de Foundiougne.

Les circonstances exactes de ce décès restent, selon les autorités, en cours d'investigation.

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Face à la diffusion d'informations jugées inexactes, la Direction générale de l'Administration pénitentiaire appelle les organes de presse à davantage de rigueur dans le traitement des sujets sensibles et insiste sur la nécessité de vérifier les informations avant publication.

Enfin, l'institution réaffirme son engagement à communiquer régulièrement et « en toute transparence » sur la situation des établissements pénitentiaires du pays.